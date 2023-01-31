捨己大體無私奉獻　大體老師彰顯生命意義與無窮價值

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捐獻遺體做醫學教學 造福更多病患與家庭陳穆寬表示，願意捐獻出自己或家人的遺體做為醫學教學之用，這需要極大的勇氣及奉獻的精神；衷心的感激與敬佩二位大體老師（無語良師）無償捐獻自己身體，為醫學進行實實在在的「身教」，不僅提供醫學生在未來的學習做最完美的準備，也造福了世上更多的傷病患者及其家庭，更彰顯生命真正的意義與無盡無窮的價值。
生前表示要為社會貢獻 家人遵循遺願捐出大體在111學年度捐贈的四位大體老師中，黃昭農老師是中興大學醫學院首位自願捐贈大體老師。黃老師（雲林西螺人）享壽88歲，生前含飴弄孫，子孫滿堂，事事親力親為，不喜歡麻煩家人。生前便對子女表示要為社會做些貢獻，往生後要將大體捐出，家人在遵循遺願下主動與院方連繫並轉介至中興大學醫學院，並將於今年2月正式啟用成為中興大學首位大體老師，完成生前遺願。
夫妻決定一同捐出大體 回饋給社會另名，黃貞元老師（彰化人）享壽67歲，生前為人豁達，與妻子偕手28年，對家庭、妻子疼愛有加，生前便與妻子討論遺體捐贈的大愛之舉，在加護病房病危時夫妻決定日後一同捐出大體，黃貞元老師完成大體捐贈後，妻子也簽屬大體自願捐贈同意書，夫妻將如此的善舉回饋給社會，其精神更令人敬佩。
大體捐贈感恩會 家屬分享親人捨己過程和期許感恩會中安排與會家屬分享親人捨己大體捐贈的過程和期許，由學校學生和院方共同製作感恩影片將大體捐贈精神傳遞出去。並致贈感謝狀及獎座以感謝大體捐贈的善舉，會場中特製一張溫馨看板，供家屬和師生將想對大體老師說的話寫下後黏貼上去；藉此感恩會讓家屬感受到尊重與感謝的溫馨回饋。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56628
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