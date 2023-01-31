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捨己大體無私奉獻　大體老師彰顯生命意義與無窮價值

捨己大體無私奉獻　大體老師彰顯生命意義與無窮價值
捨己大體無私奉獻　大體老師彰顯生命意義與無窮價值

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】彰基醫學中心與中興大學日前舉辦首次大體捐贈感恩會，由陳穆寬院長及薛富盛校長一同主持，在充滿溫馨且莊嚴的氛圍中，與醫學院師生一同感謝黃昭農、黃貞元二位大體老師的奉獻，感謝家屬在百般不捨的情況下，為醫學教育做出無私無我的偉大的決定，讓醫學教育得以延續。

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捐獻遺體做醫學教學　造福更多病患與家庭

陳穆寬表示，願意捐獻出自己或家人的遺體做為醫學教學之用，這需要極大的勇氣及奉獻的精神；衷心的感激與敬佩二位大體老師（無語良師）無償捐獻自己身體，為醫學進行實實在在的「身教」，不僅提供醫學生在未來的學習做最完美的準備，也造福了世上更多的傷病患者及其家庭，更彰顯生命真正的意義與無盡無窮的價值。 

生前表示要為社會貢獻　家人遵循遺願捐出大體

在111學年度捐贈的四位大體老師中，黃昭農老師是中興大學醫學院首位自願捐贈大體老師。黃老師（雲林西螺人）享壽88歲，生前含飴弄孫，子孫滿堂，事事親力親為，不喜歡麻煩家人。生前便對子女表示要為社會做些貢獻，往生後要將大體捐出，家人在遵循遺願下主動與院方連繫並轉介至中興大學醫學院，並將於今年2月正式啟用成為中興大學首位大體老師，完成生前遺願。

夫妻決定一同捐出大體　回饋給社會

另名，黃貞元老師（彰化人）享壽67歲，生前為人豁達，與妻子偕手28年，對家庭、妻子疼愛有加，生前便與妻子討論遺體捐贈的大愛之舉，在加護病房病危時夫妻決定日後一同捐出大體，黃貞元老師完成大體捐贈後，妻子也簽屬大體自願捐贈同意書，夫妻將如此的善舉回饋給社會，其精神更令人敬佩。

大體捐贈感恩會　家屬分享親人捨己過程和期許

感恩會中安排與會家屬分享親人捨己大體捐贈的過程和期許，由學校學生和院方共同製作感恩影片將大體捐贈精神傳遞出去。並致贈感謝狀及獎座以感謝大體捐贈的善舉，會場中特製一張溫馨看板，供家屬和師生將想對大體老師說的話寫下後黏貼上去；藉此感恩會讓家屬感受到尊重與感謝的溫馨回饋。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56628

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