美Fed利率決策在即 新台幣早盤先貶後升破30.1元
美國聯準會（Fed）本周將公布最新利率決策，市場預估將再升息1碼，美股收跌，台股也回跌，新台幣兌美元今（31）日早盤開貶後又回升，並進一步升破30.1元，來到30.07元、升值6.7分，目前在30.085元震盪整理。
記者顏真真／台北報導
不僅美國聯準會，包括歐洲和英國央行預期本周也將繼續釋出緊縮政策的信號，以對抗高通膨問題，歐股收盤走勢呈現分歧，英國小幅收漲，德國和法國則為小跌，而美股收盤也下挫，其中道瓊工業指數下跌260.99點，跌0.77%，收33717.09點。
國際匯市部分，市場預期美國聯準會將再升息1碼，美元指數回升至102價位，亞洲主要貨幣兌美元則回貶，其中韓元今日早盤拉回至
1230.05兌1美元，日圓兌美元亦回到130.24附近，倒是人民幣中間價上調至6.7604兌1美元，離岸人民幣兌美元則走貶來到6.7568附近。
至於新台幣兌美元在前一交易日大升2.31角後，今日早盤隨美元反彈及台股開跌之下，一開盤也回貶，以30.14元、貶值0.3分，但隨後美元賣盤湧入，新台幣止貶回升，並進一步升破30.1元，一度來到30.07元、升值6.7分，目前在30.085元震盪整理。