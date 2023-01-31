回任總統府發言人 Kolas：對抗中國認知作戰、表達意志
過去曾任總統府發言人的Kolas Yotaka，去年因返鄉參選花蓮縣長辭去職務，選舉過程中雖讓花蓮選戰再度受到高度關注，卻仍因基本盤等因素惜敗。總統府30日發布新人事，Kolas回任發言人一職，她表示，中國及親中國陣營的認知作戰實力非常強大，台灣正站在關鍵的路口，如果不清楚說明自己的立場，別人就不知道你要什麼，當然就無從幫你，所以要講清楚台灣的意志，自己必定全力以赴。
記者黃宣尹／台北報導
Kolas說，感謝總統蔡英文、副總統賴清德，任命自己回總統府擔任發言人。希望自己不辜負總統、副總統的期待，做好應做的工作。
Kolas期盼，不管是國內或國外的媒體，都可以更認識真正的台灣政治與經濟，自己也會盡全力。
她也說，中國及親中國陣營的認知作戰實力非常強大，大到各位無法想像。尤其在烏俄戰爭後，這種資訊戰與假訊息攻擊，看在自己曾經做過記者、局長、立委、選過縣長、做過府院黨發言人的人眼中，情況已十分嚴峻。請大家一定要相信，台灣正站在關鍵的路口。
Kolas表示，如果一個國家不清楚說明自己的立場，別人就不知道你要什麼，當然就無從幫你。所以要講清楚。穩定、和平、繁榮、富強、人民的意志，是台灣不斷求的目標，也是要讓世界看到的中華民國台灣。自己要上工了，必定全力以赴。