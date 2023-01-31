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台積電飆漲40元！外資買超722億　謝金河曝「2個吉兆」

▲台積電昨（30）日開紅盤狂飆40元，漲幅近8％，更帶動台股大漲560點。對此，財信傳媒董事長謝金河昨天深夜表示，進入兔年，外資買超金額高達722.55億元，「外資買超、台幣升值」這是2個吉兆。（圖／NOWnews資料照片）
▲台積電昨（30）日開紅盤狂飆40元，漲幅近8％，更帶動台股大漲560點。對此，財信傳媒董事長謝金河昨天深夜表示，進入兔年，外資買超金額高達722.55億元，「外資買超、台幣升值」這是2個吉兆。（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

台積電昨（30）日開紅盤狂飆40元，漲幅近8％，更帶動台股大漲560點。對此，財信傳媒董事長謝金河昨天深夜表示，進入兔年，外資買超金額高達722.55億元，「外資買超、台幣升值」這是2個吉兆。

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▲財信傳媒董事長謝金河表示，現在台股正在反覆打底過程，即便反彈也不高，在操作上建議採取4大策略。（圖／記者顏真真攝）
▲財信傳媒董事長謝金河昨天深夜表示，進入兔年，外資買超金額高達722.55億元，「外資買超、台幣升值」這是2個吉兆。（圖／記者顏真真攝）
謝金河指出，封關逾10天的台股，30日開紅盤，在台積電大漲40元，漲幅7.95%的帶動下，加權指數大漲560.89，成交量放大至3030.18億元，其中最受矚目的是，外資買超金額高達722.55億元，這是史上第二大買超金額，目標是晶圓雙雄，其中買超台積電80641張，聯電83985張。

謝金河表示，外資去年把台股當提款機，全年賣超金額高達1.23兆台幣，單賣超台積電逾100萬張，從2020到2022年，外資賣超台積電182萬張，在外資追殺之下，台積電一度跌至370元，去年11月14日，天降神兵，巴菲特的柏克夏基金公布買入40億美元的Adr，台積電跳空大漲，化解破底命運。

謝金河說，元月法說會，台積電公布去年淨利1.0165兆台幣，Eps39.2元，這個業績比市場預期好很多。外資從元月5日起，每日買超台股，到17日封關，外資買超1225.69億元，30日722.55億元，元月外資買超1978.25。外資近5個交易日買超台積電129667張，聯電181093張，已成股價最大推手。

謝金河指出，外資從賣超變成買超，也代表在疫情三年，外資賣台股太多，今年可能變成大額買超，對台股會帶來助力，這當中又以半導體產業及金融股會得到最大的青睬，晶圓雙雄是最大目標。

謝金河也提到，外資買超也推升新台幣匯率，去年新台幣一度貶值到32.335，30日升到30.104，台幣升值到年線支撐，也預告台股最大壓力已經化解。這次美元回檔，人民幣，日圓，韓元都強勁升值，股市再破底壓力也化解。他更強調，「進入兔年，外資買超，台幣升值，這是兩個吉兆！」（編輯：孫唯容）

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