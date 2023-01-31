兔年首個超級央行周　外銀估美再升息1碼、美元之後轉弱

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瑞銀進一步分析，全球PMI資料優於預期提振了投資者的風險偏好，標指上周全周上漲2.5%。在通膨仍然過高的情況下，美聯準會、歐洲和英國央行料將繼續釋出緊縮政策的信號，市場預期美聯準會在本周四淩晨會再升息1碼、即0.25個百分點。由於美國通脹及PMI資料走軟，投資者相信央行不需要進一步大幅加息，但對於前瞻性指引的意見則有較大分歧。
瑞銀提到，市場有部分人認為，隨著通膨下降，美聯準會可能即將結束升息週期，但另一些人認為，鑑於勞動力市場仍然緊張，而且通膨中的項目價格波動性較小，美聯準會不會在短期內結束緊縮，但瑞銀估計，美元在這次政策會議後可能會走弱，而不是走強。另外，本周公布的非農就業人數或將放緩，ISM製造業資料則可能表現平平，為美元下行趨勢定下了基礎。
至於歐元，瑞銀指出，歐洲央行本周舉行的貨幣政策會議，可以判斷市場對其升息的高度預期是否合理。目前，市場預計歐洲央行將會升息2碼、即0.5個百分點，而戰爭的不確定性、貨幣緊縮對經濟帶來的負面影響，還有美國經濟衰退風險是歐洲央行必須應對的挑戰。
瑞銀認為，歐元近期的漲勢將會失去一些動力，本周公布的物價數據或令歐元進一步降溫，但這不意味著通脹很快會回落到2%的央行目標，但至少減輕歐洲央行的部分壓力。另外，由於天然氣價格下降令歐洲的衰退風險降低，瑞銀對歐元的看法從不看好上調至中性。
在英鎊部分，市場預期英國央行本周升息2碼，即0.5個百分點，英鎊也正向去年12月高點邁進。瑞銀分析，最新PMI顯示英國經濟溫和衰退，但通脹仍居高不下，市場已完全消化了這種情景，因此難以對英鎊進一步構成重大支撐，而緊縮週期依然存在不確定性，投資者密切關注這次貨幣政策委員會的投票，即便英國預期不會出現嚴峻的衰退，但瑞銀認為黯淡的宏觀前景將令英鎊在9月前下行，保持不看好英鎊。