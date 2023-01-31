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張蘭狂黑大S人氣暴跌了！葛斯齊嗆「我還有料」：壓了1年

▲葛斯齊（左圖）發聲警告張蘭。（圖／翻攝自葛斯齊微博、微博）
▲葛斯齊（左圖）發聲警告張蘭。（圖／翻攝自葛斯齊微博、微博）

娛樂中心／綜合報導

資深娛樂狗仔葛斯齊28日開工丟出震撼彈，公開汪小菲與女友張穎穎交往期間，分別與不同女子激吻的照片，讓汪的形象徹底崩塌，連帶影響自家餐飲品牌生意，張蘭直播賣貨的人氣也不復以往，她口中的「粉絲寶寶」狂掉，對此，葛斯齊希望張蘭有危機意識，不要繼續造謠，否則將再出招，「我還有料！壓了將近1年，我很能等。」

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▲張蘭發覺自己的直播人數驟降，直問粉絲寶寶為何要走，極力挽留。（圖／翻攝自微博）
▲張蘭發覺自己的直播人數驟降，直問粉絲寶寶為何要走，極力挽留。（圖／翻攝自微博）
今（31日）深夜，葛斯齊在臉書發文，向張蘭喊話：「我還有料！只要好好帶貨，不要亂造謠；要爆人家之前先拿出證據來，實事求是，我就會安靜吃瓜。但凡只要發現妳/你嘴裡說出來的東西，和我之前查證後的結果有極大落差，那麼我會毫不保留發揮專業，將事情公諸於世、讓大家公評。」

▲張蘭（左）自爆被大S拉黑，卻在過年時看見對方一家四口合照。（圖／翻攝自微博）
▲張蘭沒證據胡亂爆料，粉絲看不下去，近來直播人氣下滑。（圖／翻攝自微博）
葛斯齊表示，他沒有任何恐嚇、威脅的意思，只是希望人要為自身的發言與行為負責，表明自己的態度，「妳直播掉粉，我不會比較開心，我不像妳把別人的痛苦建立在自己的快樂上，只要沒有造謠抹黑，無論是誰發言，我都會選擇安靜！」

接連爆出汪小菲花邊醜聞，葛斯齊坦言還握有未爆彈，壓了近1年，自己很有能耐，「要明白，狗仔除了保護消息來源及保護獨家外，曝光新聞的時機也是一門學問，希望妳/你不要再給我機會，過去向你們家公子說過的沒有一句是戲言，要彼此遵守承諾，請拿出尊重及誠意來。」

最後，葛斯齊說：「17年的生涯，藏在我硬碟裡的秘密還很多，只要世界沒有喚醒它的聲音，我會將料暫時塵封在我的硬碟裡。」

許多網友留言：「給你一個大讚」、「活得太囂張的人，老天一定會有眼，辛苦你也敬佩你的勇氣」、「祝福這個社會充滿更多人一起捍衛安全、正義、公平、和平的風氣」、「支持你揭開不為人知的內幕」、「有一些人真的無恥到不可理喻！對這些人真的不用客氣」！（編輯：楊穎軒）


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