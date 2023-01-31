林右昌掌內政部前先反省　綠委：必能更貼近民眾感受

前基隆市長林右昌今（31）日正式接任內政部長，其凌晨透過臉書表示，3年疫情讓社會相對剝奪感變大，情緒的累積讓問題被放大，是民進黨去年敗選的原因；他說接下來政府要幫中小企業解決問題、創造希望，這個時機點就是民進黨重新建構社會支持基礎的關鍵。民進黨立委陳亭妃對此表示，林右昌把8年來跟人民的接觸，還有人民這段時間的建議做了徹底說明跟反省，相信他到內政部後能把民眾沒辦法感受到的做得更多、更好。
記者黃宣尹／台北報導
林右昌今日接任內政部長，他於交接前的凌晨在臉書發文說，3年疫情，讓貧富差距變大，讓社會相對剝奪感變大，情緒的累積讓所有不滿的問題都被放大，「我個人覺得，這才是民進黨去年底敗選，最重要的政經與社會因素」。
他說，民進黨政府不能讓受災的中小企業主獨自面對問題與困境，而是要幫忙解決問題並創造希望，在疫情即將全面解封復甦的時刻，盡力集中資源大力幫忙，讓他們能夠趁機搭上經濟復甦列車，擺脫困境重新復業、振興起來，把疫情3年損失再賺回來。
林右昌表示，這個時機點很重要，也是民進黨重新建構社會支持基礎的關鍵，否則，再漂亮的經濟數字，對人民依舊無感，接下來大家就一起加油，努力來解決人民的問題吧。
對於林右昌的發言，陳亭妃表示，內閣改組後，人民更期待民進黨如何做過去檢討，如何整軍出發，林右昌把8年來跟人民的接觸，還有人民這段時間的建議做了徹底說明跟反省，相信成為內政部長後，林右昌更有能力跟民眾貼近，把民眾沒辦法感受到的做得更多、更好。
談到林右昌與新任內閣團隊頻被在野黨抹黑，來自基隆的民進黨立委蔡適應昨日也說，林右昌在基隆市長8年任內成績斐然，擔任內政部長適才適所，在野黨再多的批評，都不會折損他施政的決心，同樣地，操作許多莫名的吹捧，試圖讓民眾對林右昌反感，這樣的認知作戰更不會成功。