2/1起配合輕軌施工　大順路9路口陸續禁止左轉

高雄環狀輕軌大順路段A、B、C工區於112年1月13日完成架設圍籬，隨即如火如荼展開箱涵改建、龍華橋改建及輕軌結構主體等工程項目，以年底完工通車為目標加緊趕工，並分別自今年2月1日起，原佈有左轉專用車道9處路口，將配合輕軌主體工程施工進度陸續關閉各路口左轉時相。
記者蔡佳宏／高雄報導
高雄市政府捷運局指出，配合農曆年前返鄉人潮大順路段沿線已於多處路口實施左轉管制措施，惟仍保留9處路口得以左轉。但自今年2月1日起，原佈有左轉專用車道7處路口(自由路、民族路、龍德新路、莊敬路、建興路、建國路、中正路)，將配合輕軌主體工程施工進度陸續關閉各路口左轉時相；另建工路及覺民路2處路口則自2月6日起關閉路口左轉時相，提醒用路人注意。
捷運局進一步指出，屆時實施左轉管制後，大順路沿線車流僅可直行或右轉，特別提醒用路人提前或延後以右轉P-turn方式進行左轉，也建議用路人多利用鄰近東西向替代道路(明誠路、同盟路、建工路、十全路、九如路、武廟路、憲政路、鐵道一街），南北向替代道路（博愛路、自由路、民族路、大昌路、凱旋一路、福德二路）提早改道其他替代路線，以避免耽誤既定之行程。
捷運局表示，目前大順路段(博愛路-中正路)架設施工圍籬後車道縮減為兩車道或一快一慢，為降低輕軌二階工程施工所造成之交通影響，交通局已於大順路段沿線採「尖峰時段禁止15噸以上大貨車通行」及「全時段禁止聯結車、砂石車通行」、工區限速30km/hr等措施，並搭配智慧運輸中心CCTV監視、交通大隊亦於路口增派義交及警力導引車流改道，以加強提昇整體道路服務效率。