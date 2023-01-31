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電音雙波幾歲開始打？高人氣名醫揭最佳施打時機

電音雙波幾歲開始打？高人氣名醫揭最佳施打時機
電音雙波幾歲開始打？高人氣名醫揭最佳施打時機

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】你聽過電音雙波嗎？顧名思義，它其實是電波加上音波的複合式療程，透過兩種儀器一併改善臉部鬆垮及皺紋，因為全程非侵入式不需動刀、恢復期短，成為近年來風行的療程之一，有鑑於造訪醫美診所的愛美人士們有年輕化趨勢，許多人也好奇電音雙波究竟幾歲開始打比較適合？今天就讓醫美診所院長陳諭正、主治醫師曹智昇一起來為你解惑吧！

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揪出老化元凶！　幾歲開始打電、音波最合適？

醫美診所院長陳諭正表示，臉部老化的主因源自於皮膚的筋膜層位移，皮膚構造從外到內可分為表皮層、真皮層、皮下組織層、筋膜層(SMAS)和肌肉層，筋膜層是支撐皮膚、肌肉和骨骼輪廓的結締組織，就像地基一樣，一但鬆脫，上層的組織就會開始鬆垮位移，令外觀顯老，因此能改善皺紋及鬆弛又不需動刀的電、音波療程，近來成為熱門療程之一。

陳諭正醫師表示，電、音波從幾歲開始打其實依每人自身條件而異，而膠原蛋白大約在25到30歲間就已開始減產，因此近年來施作電、音波療程者的年齡層也逐步降低，大約25歲左右就可開始施作療程做為預防保養，30歲以後，則可加強拉提輪廓線，維持肌膚緊實，40歲以上，建議針對肌膚鬆弛做改善，使外表較不易顯得蒼老沒精神。

 ▲各年齡層的肌膚問題都不同！陳諭正院長建議可針對肌膚問題盡早保養。

複合式療程更全面！　電音雙波改善老化問題

曹智昇醫師說明，電波主要透過射頻能量，由外而內加熱到真皮層，治療皺紋和細紋，音波則是採用高強度的超音波，將能量由內而外的聚焦在更深層的筋膜層，藉此改善眼周、下巴周邊鬆弛，因為兩者的作用方式、療效和深度各有不同，因此合併施打的複合式療程，更能針對不同肌膚困擾做較全面性的改善，但每個人的耐受度和膚況不同，醫師會經實際狀況評估是否須分次施打。

電音雙波恢復期短　術後可正常上妝

曹智昇醫師指出，由於電、音波術後恢復期短，一般稍作休息就能正常上妝，不太會影響日常生活，而七至十天內的保養則須避免使用美白、含酸類、酒精…等刺激成分的產品，且須注意防曬、加強保濕，避免皮膚受到紫外線過度刺激，待膚況穩定後，就可以恢復正常保養程序。 

▲曹智昇醫師指出，透過電音雙波治療，能讓更全面性改善肌膚困擾。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56645

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