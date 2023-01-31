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成人接種疫苗：保護自己及身邊所愛的人

成人接種疫苗：保護自己及身邊所愛的人
成人接種疫苗：保護自己及身邊所愛的人

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】新冠肺炎疫情讓接種疫苗成為全球共識，還記得幼時曾注射過的疫苗嗎?其實進入成人階段後還是有必要補打的。林口長庚兒童內科部副教授徐任甫醫師提醒，接種疫苗已經不是小兒專利，接種成人疫苗不只是保護自己遠離疾病所生的併發症之苦，同時也是愛護家人與親友最直接的行動力！

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九大疫苗提前打，免於感染風險

成人的抵抗力會隨著年紀增長，而逐漸下降，因此成人接種疫苗不只能預防疾病，更能提升自我保護力並降低住院與死亡風險，同時也是維持生活獨立性與品質的關鍵。過去都把預防傳染病重心放在抵抗力尚未成熟的新生兒或幼兒上，然而徐任甫醫師則認為不管身為哪個族群、哪個年紀，都應該有接種疫苗的預防觀念，才能擁有最好的保護力。

尤其，年齡逐漸增長，免疫力開始下降；再者，所有預防針都有個特點，是會隨著時間久遠、抗體效價遞減，因此需要補打以延長效力。徐任甫醫師更提及了九種最容易被輕忽其重要性的疫苗，包括季節性流感疫苗、Ａ型肝炎疫苗、Ｂ型肝炎疫苗、帶狀疱疹疫苗、破傷風百日咳相關疫苗、麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗、肺炎鏈球菌疫苗、人類乳突病毒疫苗及日本腦炎疫苗。

高危險族群及特殊狀況建議施打

但是也有許多疾病已經往年輕族群移動的趨勢，如帶狀疱疹，徐任甫醫師分享他在台大進修研究所時，身邊就有一位原本身體很好、也經常運動的同學，卻因為寫論文階段長期熬夜壓力大而罹患帶狀疱疹，之後好長一段時間都處於疼痛期。「帶狀疱疹就是老一輩所說的皮蛇，是免疫系統出問題了；體內的水痘病毒沿著神經發作，所以皮膚症狀即使好了，神經疼痛也會留在身上很久的時間，進而影響生活品質。更麻煩的，帶狀疱疹是會復發。」

徐任甫醫師特別建議，有幾種情況或族群需要考量施打成人疫苗，以帶狀疱疹為例，包括：年齡超過50歲、有糖尿病、高血壓等慢性病，以及有免疫系統疾病或正在使用免疫藥物等，可考慮施打帶狀疱疹疫苗、流感疫苗、新冠疫苗及肺炎鏈球菌。此外，像是有特殊工作需求如海外旅遊或出差東南亞、麥加朝聖等，或者是當兵、出國唸書等族群，也都應和醫師討論評估接種相關疫苗。

此外2023年台灣疫苗推動協會更將衛生福利部疾管署的成人接種建議，與應接種的族群結合，統整了成人疫苗接種懶人包，讓成人能定期審視自身健康狀況，視情況接種疫苗。徐任甫醫師也呼籲，成人接種疫苗的重點不只是保護自己，也是保護身邊人與所愛的人。

接種疫苗、健康飲食與規律運動為預防疾病措施之一，若想瞭解更多成人疫苗接種資訊，請至台灣疫苗推動協會官網查詢成人疫苗接種懶人包。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56641

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