成人接種疫苗：保護自己及身邊所愛的人

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九大疫苗提前打，免於感染風險成人的抵抗力會隨著年紀增長，而逐漸下降，因此成人接種疫苗不只能預防疾病，更能提升自我保護力並降低住院與死亡風險，同時也是維持生活獨立性與品質的關鍵。過去都把預防傳染病重心放在抵抗力尚未成熟的新生兒或幼兒上，然而徐任甫醫師則認為不管身為哪個族群、哪個年紀，都應該有接種疫苗的預防觀念，才能擁有最好的保護力。
尤其，年齡逐漸增長，免疫力開始下降；再者，所有預防針都有個特點，是會隨著時間久遠、抗體效價遞減，因此需要補打以延長效力。徐任甫醫師更提及了九種最容易被輕忽其重要性的疫苗，包括季節性流感疫苗、Ａ型肝炎疫苗、Ｂ型肝炎疫苗、帶狀疱疹疫苗、破傷風百日咳相關疫苗、麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗、肺炎鏈球菌疫苗、人類乳突病毒疫苗及日本腦炎疫苗。
高危險族群及特殊狀況建議施打但是也有許多疾病已經往年輕族群移動的趨勢，如帶狀疱疹，徐任甫醫師分享他在台大進修研究所時，身邊就有一位原本身體很好、也經常運動的同學，卻因為寫論文階段長期熬夜壓力大而罹患帶狀疱疹，之後好長一段時間都處於疼痛期。「帶狀疱疹就是老一輩所說的皮蛇，是免疫系統出問題了；體內的水痘病毒沿著神經發作，所以皮膚症狀即使好了，神經疼痛也會留在身上很久的時間，進而影響生活品質。更麻煩的，帶狀疱疹是會復發。」
徐任甫醫師特別建議，有幾種情況或族群需要考量施打成人疫苗，以帶狀疱疹為例，包括：年齡超過50歲、有糖尿病、高血壓等慢性病，以及有免疫系統疾病或正在使用免疫藥物等，可考慮施打帶狀疱疹疫苗、流感疫苗、新冠疫苗及肺炎鏈球菌。此外，像是有特殊工作需求如海外旅遊或出差東南亞、麥加朝聖等，或者是當兵、出國唸書等族群，也都應和醫師討論評估接種相關疫苗。
此外2023年台灣疫苗推動協會更將衛生福利部疾管署的成人接種建議，與應接種的族群結合，統整了成人疫苗接種懶人包，讓成人能定期審視自身健康狀況，視情況接種疫苗。徐任甫醫師也呼籲，成人接種疫苗的重點不只是保護自己，也是保護身邊人與所愛的人。
接種疫苗、健康飲食與規律運動為預防疾病措施之一，若想瞭解更多成人疫苗接種資訊，請至台灣疫苗推動協會官網查詢成人疫苗接種懶人包。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56641
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