4月全民領6000元？李孟諺：有機會提前

陳建仁、鄭文燦宣誓就職！蔡英文任監誓人　儀式簡單隆重

▲陳建仁、林佳龍、鄭文燦等人宣誓就職。（圖／總統府提供）
▲陳建仁、林佳龍、鄭文燦等人宣誓就職。（圖／總統府提供）

記者黃宣尹／台北報導

總統蔡英文今（31）日上午於總統府內，主持「新任行政院院長、總統府秘書長、行政院副院長及政務首長等人員宣誓典禮」，包含行政院長陳建仁、副院長鄭文燦等新內閣團隊正式就職，儀式簡單隆重，蔡英文也一一向新任閣員致意；總統府秘書長林佳龍也宣誓就職。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲蔡英文主持新內閣團隊宣誓就職典禮。（圖／總統府提供）
▲蔡英文主持新內閣團隊宣誓就職典禮。（圖／總統府提供）
蔡英文今日上午主持新內閣團隊、總統府新人事宣誓就職典禮。宣誓儀式開始後，蔡英文就監誓人位置，隨後司儀唱名宣誓人，宣誓人由陳建仁帶領宣讀誓詞；宣誓後，蔡英文逐一向宣誓人致意，儀式簡單隆重。

包含副總統賴清德、司法院長許宗力、考試院長黃榮村、監察院長陳菊、國家安全會議秘書長顧立雄等均在場觀禮。

宣誓人員尚包括：總統府秘書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦、政務委員林萬億、政務委員張景森、政務委員兼行政院公共工程委員會主任委員吳澤成、政務委員兼國家科學及技術委員會主任委員吳政忠、政務委員鄧振中、政務委員羅秉成、政務委員兼國家發展委員會主任委員龔明鑫、政務委員李永得、政務委員黃致達、行政院秘書長李孟諺、行政院發言人陳宗彥、內政部部長林右昌、外交部部長吳釗燮、國防部部長邱國正、財政部部長莊翠雲、教育部部長潘文忠、法務部部長蔡清祥、經濟部部長王美花、交通部部長王國材、勞動部部長許銘春、行政院農業委員會主任委員陳吉仲、衛生福利部部長薛瑞元、行政院環境保護署署長張子敬、文化部部長史哲、數位發展部部長唐鳳、大陸委員會主任委員邱太三、金融管理監督委員會主任委員黃天牧、海洋委員會主任委員管碧玲、僑務委員會委員長徐佳青、國軍退除役官兵輔導委員會主任委員馮世寬、原住民族委員會主任委員夷將．拔路兒Icyang．Parod、客家委員會主任委員楊長鎮、行政院主計總處主計長朱澤民、行政院人事行政總處人事長蘇俊榮、國立故宮博物院院長蕭宗煌、行政院原子能委員會主任委員張靜文、台灣美國事務委員會主任委員楊珍妮。

▲陳建仁、林佳龍等人宣誓就職。（圖／總統府提供）
▲陳建仁、林佳龍等人宣誓就職。（圖／總統府提供）
▲陳建仁、林佳龍、鄭文燦等人宣誓就職。（圖／總統府提供）
▲陳建仁、林佳龍、鄭文燦等人宣誓就職。（圖／總統府提供）
▲蔡英文主持新內閣團隊就職宣誓典禮，賴清德也出席。（圖／總統府提供）
▲蔡英文主持新內閣團隊就職宣誓典禮，賴清德也出席。（圖／總統府提供）
▲吳釗燮等人宣誓就職。（圖／總統府提供）
▲吳釗燮等人宣誓就職。（圖／總統府提供）
▲張景森、陳宗彥等人宣誓就職。（圖／總統府提供）
▲張景森、陳宗彥等人宣誓就職。（圖／總統府提供）
▲管碧玲、林右昌等人宣誓就職。（圖／總統府提供）
▲管碧玲、林右昌等人宣誓就職。（圖／總統府提供）
▲陳建仁、林佳龍、鄭文燦、林右昌等人宣誓就職。（圖／總統府提供）
▲陳建仁、林佳龍、鄭文燦、林右昌等人宣誓就職。（圖／總統府提供）

巷仔內／陳建仁「療癒內閣」牽動2024　綠選情不需悲觀

林右昌掌內政部前先反省　綠委：必能更貼近民眾感受

揭第二波人事！陳建仁留用蘇團隊14閣員　林右昌掌內政部

陳建仁組「療癒內閣」　 鄭文燦任副閣揆、7要職女力當道

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀