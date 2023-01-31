陳建仁、鄭文燦宣誓就職！蔡英文任監誓人　儀式簡單隆重

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包含副總統賴清德、司法院長許宗力、考試院長黃榮村、監察院長陳菊、國家安全會議秘書長顧立雄等均在場觀禮。
宣誓人員尚包括：總統府秘書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦、政務委員林萬億、政務委員張景森、政務委員兼行政院公共工程委員會主任委員吳澤成、政務委員兼國家科學及技術委員會主任委員吳政忠、政務委員鄧振中、政務委員羅秉成、政務委員兼國家發展委員會主任委員龔明鑫、政務委員李永得、政務委員黃致達、行政院秘書長李孟諺、行政院發言人陳宗彥、內政部部長林右昌、外交部部長吳釗燮、國防部部長邱國正、財政部部長莊翠雲、教育部部長潘文忠、法務部部長蔡清祥、經濟部部長王美花、交通部部長王國材、勞動部部長許銘春、行政院農業委員會主任委員陳吉仲、衛生福利部部長薛瑞元、行政院環境保護署署長張子敬、文化部部長史哲、數位發展部部長唐鳳、大陸委員會主任委員邱太三、金融管理監督委員會主任委員黃天牧、海洋委員會主任委員管碧玲、僑務委員會委員長徐佳青、國軍退除役官兵輔導委員會主任委員馮世寬、原住民族委員會主任委員夷將．拔路兒Icyang．Parod、客家委員會主任委員楊長鎮、行政院主計總處主計長朱澤民、行政院人事行政總處人事長蘇俊榮、國立故宮博物院院長蕭宗煌、行政院原子能委員會主任委員張靜文、台灣美國事務委員會主任委員楊珍妮。