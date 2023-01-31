上市公司董事酬金出爐　台積電只排第三

證交所今（31）日公布上市公司平均每位董事酬金（不含員工薪酬），由國巨9195萬元奪冠，二、三名分別是中信金7354萬元與台積電5073萬。第四、五名則是元大金4071萬元與開發金3889萬元，五名中有三名都是金控集團。但若加計兼任員工酬金，前五名則為聯發科、國巨、技嘉、台積電與力積電，全為半導體、電子零組件或電腦周邊設備產業。
記者許家禎／台北報導
依公開資訊觀測站公布，2021年第二階段（即實際發出）上市公司平均董事酬金（不含員工薪酬）由國巨9195萬元奪冠，第二是中信金7354萬元、第三台積電5073萬、第四元大金4071萬元、第五開發金3889萬元。第六和泰車3218萬元、第七台新金3192萬元、第八友達2846萬元、第九彩晶2825萬元以及第十大立光2582萬元。
但若加計兼任員工酬金，則由聯發科1.05億元奪冠，也是唯一破兆的。第二到第五名為國巨9905萬元、技嘉9682萬元、台積電9076萬元與力積電的7484萬元。至於六到十名為中信金7354萬元、開發金5552萬元、友達5348萬元、群創5185萬元、聯電5148萬元。
至於上櫃公司中，平均每位董事酬金（不加計兼任員工酬金）由穩懋的1435萬元奪冠，第二、三名為康和證1115萬與世界的1030萬元。第四、第五名則為996萬的欣銓與848萬的鈊象，五名中鈊象是唯一的文化創意業，也是遊戲股王。但若加計兼任員工酬金，則由世界先進的3674萬元拿下第一，第二、三名為群聯的3318萬與穩懋的3264萬元。第四、五名為威剛的3157萬與2102萬的橘子。