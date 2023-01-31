開春發紅包！段純貞、豬排「滿百送百」 慕里諾送800元
開春吃美食發紅包啦！王座國際餐飲集團的銀座杏子日式豬排、京都勝牛、大阪王將及段純貞，即日起至2/4祭出開工優惠，推出滿百送百、滿千送千活動，每日每店皆送出萬元現金券，旗下4大品牌送出的總金額將累積高達百萬元，並於2/6起開始折抵回饋饕客。慕里諾國際餐飲也推出「吃好魚賺折價金」，即日起至2/28至旗下勝政日式豬排、勝勢日式豬排、泰迪農園咖哩、Suage北海道湯咖哩、BEPPIN PASTA、鳥丈爐端燒、杏桃鬆餅屋，消費指定季節魚料理即可獲得品牌章，蓋滿7個品牌章就能獲得最高800元折價金，將能兌換至3/15為止。
記者蕭涵云/台北報導
主打日式熟成炸豬排的「銀座杏子日式豬排」，2023年全新「豪華海陸熟成里肌豬排」，嚴選北海道大尺寸扇貝，裹上日本麵包粉入鍋油炸，維持Q彈口感與鮮美滋味，搭配鮮甜廣島牡蠣及厚實脆口肉質的草蝦，以三種海味配上肉質富彈性且滑嫩的里肌豬排，肉肉海鮮一次到位。「京都勝牛」則推出「干貝魷魚鐵板牛排」，入口鮮甜的嚴選日本北海道產特大干貝，搭配酥脆魷魚圈及嫩炸牛排，豪華海陸雙饗超誘人。
王座國際餐飲集團開工幫大家提振精神，推出開春吃美食發紅包活動，即日起至2/4祭出開工優惠，銀座杏子日式豬排、京都勝牛推出「滿百送百、滿千送千」；大阪王將及段純貞消費「滿50就送50元」，每日每店皆送出萬元現金券，總金額累積高達百萬元。並於2/6～3/31消費滿額即可現場折抵，「銀座杏子日式豬排」與「京都勝牛」消費滿500元可折抵100元，消費滿1000元可折200元，相當於8折優惠！「大阪王將」及「段純貞」消費滿300元可折抵50元，消費滿600可折抵100元，也祭出83折回饋饕客。
慕里諾國際餐飲也推出「吃好魚賺折價金」活動，即日起至2/28，至旗下7大品牌享用7大魚種的「一魚一會」季節料理，到「勝政日式豬排」吃日本進口的美味寒鰤魚、到「勝勢日式豬排」吃台灣野生土魠魚、到「泰迪農園咖哩」吃膠質豐富的彈牙鮟鱇魚、到「Suage北海道湯咖哩」吃豐厚膠質的龍虎斑、到「BEPPIN PASTA」吃龜山島野生紅魽魚、到「鳥丈爐端燒」吃台東成功漁港捕撈的鬼頭刀、到「杏桃鬆餅屋」吃Omega-3營養豐富的鮭魚。
凡於各品牌消費指定季節魚料理任一道，即可獲得品牌章一枚，蓋滿2個品牌章可折50元、蓋滿3個品牌章可折100元、4個品牌章折200元，最高吃完7大品牌魚料理，蓋滿7個品牌章就能獲800元折價金，將能兌換至3/15為止。