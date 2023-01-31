「處江湖之遠則憂其君」　蘇貞昌：國家有需要算我一份！

我是廣告 請繼續往下閱讀
蘇貞昌舉例，往後老人共餐，他可以泡杯好茶給太太獻殷勤，並告訴她「幫你洗畫筆的畫家助理回來了」，太太一定會很高興。立法院黨團清晨要甲動，女兒不會找不到司機，反而多一個義務的司機可以調配。在下大雨的放學路上，2個孫女可以看到阿公開車接送，看到還有阿嬤準備的雞蛋糕，開心地喊「感謝阿公阿嬤」，認為這是世間最真誠、最悅耳的聲音。
蘇貞昌強調，若有需要他服務的地方，而他的服務能帶來人們舒服與高興，那麼他的工作多得很。提到總統蔡英文那天在介紹新閣揆，陳建仁一直拉著他不讓他走，拚命拜託一定要幫他解決事情，自己看他急成這樣，「一向從容優雅的大仁哥，你的苦日子要開始了。」
對於行政團隊，蘇貞昌說，今天看著這群夥伴，文官武將各個精神飽滿，更是過去非常熟稔的好夥伴，運籌帷幄之中，決勝千里之外，各個身懷十八班武藝，認為只要給予充分的尊重、完整的授權並協助排除部會間的不同意見，相信這隊伍絕對再創一番好成績，這是不僅是全體國人的期待，同時也是團隊一展身手、再創豐功偉業又一機會。
蘇貞昌說，自己給所有部會首長加油，並給予院長陳建仁鼓勵， 認為他絕對會得心應手，接下來總統所交付的任務都難不倒他，「我一定會為大家喝采。」
蘇貞昌也回憶說，幾個禮拜前的某一天，總統堅持要送他上車，過程中說道「蘇院長以後不能不理我，打電話要接」，自己聽聞後停下腳步，回過頭來便哈哈大笑，回應稱此去山高路遠、天圓地方，自己不過是一介草民，見蔡英文皺起眉頭後，他才允諾稱「處江湖之遠則憂其君」，但強調「君」非帝王而是國家。
最後蘇貞昌說，如果不是有台灣這麼好的國家，生在窮苦、長在偏鄉的自己，怎麼可能從台灣尾拼到台灣頭，從最低層做到最高層，如今要從國家最高行政機關大禮堂走出去，他心懷國家，感謝國家與這塊土地給予的栽培、機會與恩賜，自己力量雖小，「但國家如果有需要，就算我一份！」