健康檢查「每年現紅字」卻不管？中年男胸痛竟變心肌梗塞

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血脂、血壓、血糖等的異常被統稱為代謝症候群，罹患代謝症候群會增加心血管疾病的風險，而發生原因與生活習慣、飲食有密切的關聯。康宏銘提到，去（2022）年下半年度健保署開辦代謝症候群防治計畫，依據各項健檢數據以及生活型態的調查，透過慢性疾病風險評估平台，估算未來十年內併發冠心病、高血壓、腦中風、糖尿病、以及心血管不良事件的風險指數，再由衛教團隊提供適當的生活型態建議，象徵健保由疾病治療開始跨入健康管理。
除了利用一般健檢提供的風險因子來預測將來心腦血管疾病的發生率，也有許多檢查包括動脈硬化指數（脈波傳導速度）、頸動脈超音波、冠狀動脈電腦斷層檢查、腦血管磁振造影等，適當運用這些檢查可以幫助人們直接看到血管的健康狀態，做更積極、更完整的心血管及慢性疾病預防管理。
最後康宏銘提醒，近年健康管理意識上升，許多人都開始有定期健康檢查的概念，但對於檢查的數值除非明顯異常，常常是看了就放一邊，其實面對健檢報告，即使只是些微超標也要注意，經由醫師綜合評估，瞭解應對的方案，尤其是隨著飲食及生活習慣的轉變，罹患代謝症候群有年輕化的趨勢，年輕族群也別輕忽，在代謝症候群發生的早期，積極面對，降低未來的風險。