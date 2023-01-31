快設鬧鐘！這天到7-11消費送「OPEN將燈籠」：2種DIY玩法
注意看，這間超商太狠了！OPEN將不只飛向天空，這次還要飛到你手中。迎接即將到來的元宵節，7-11搶搭元宵節提燈籠熱潮，今年與統一超商好鄰居文教基金會合作，首次推出可愛度爆表的「OPEN將燈籠」，2月3日上午7點11分起開放索取，到7-11門市單筆消費滿200元就可免費獲得1個，預計開放不久就會被搶光。
記者黃韻文/綜合報導
元宵節除了吃元宵，提燈籠、賞花燈也是重點。7-ELEVEN今年特地與統一超商好鄰居文教基金會合作，首次推出「好鄰居OPEN將造型燈籠」，本周五（2/3）上午7點11分起，到全台7-ELEVEN門市單筆消費滿200元，免費送1個OPEN將燈籠。素材可帶回家自行DIY，完成後有2種玩法，第一是「手持式」，使用手機手電筒當作光源更環保，取代燈泡降低一次性耗材使用；第二是「提環式」，民眾可自行安裝LED小燈，變身夜晚中最炫目的燈籠。
「OPEN將造型燈籠」發放時間是2月3日上午7點11分起至2月5日，活動期間至全台逾6600家門市，單筆消費滿200元（不含菸品、受託代銷、代收售），就能免費獲得OPEN將造型燈籠1個（贈品不含燈具、手機），單筆滿額不累贈，每店限量30個，預計人潮較多的門市一開放就會秒殺。