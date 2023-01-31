券商搶年輕人開戶商機 邀請陳勢安、畢書盡演唱會吸人氣
新光金控旗下元富證券搶攻年輕族群開戶商機，首創國內券商舉辦藝人演唱會，希望提供更貼近客群所需的服務。5月3日演唱會將邀請雙情歌王子陳勢安與畢書盡於台北國際會議中心（TICC）同台飆唱，將年輕人投資理財巧妙結合，從開戶起步擴大投資體驗。只要在指定日期前完成證券及複委託二合一開戶，並完成證券及複委託全商品任一筆電子交易，就可獲得限量的免費門票乙張。
記者許家禎／台北報導
元富指出，公司持續優化數位服務流程，以客戶體驗旅程角度出發，滿足客戶期望為目標；平台發展上，持續不間斷的推出數位化產品與服務，希望提供客戶全方位的智能理財完整服務；數位金融創新發展上，於去年推出「投資賦能NFT」，更是公司數位金融發展里程碑。業者展現搶攻年輕族群市場企圖心，將持續落實「以客戶為優先」的核心價值，將元富證券專業理財服務延伸至多元族群。
回顧2022新北耶誕城演唱會第一天最大亮點，莫過於畢書盡和陳勢安睽違7年世紀破冰，兩人除了驚喜合唱《勢在必行》，更在台上大擁抱。業者看好新世代投資潛力，特別為年輕族群舉辦「元富好YOUNG演唱會」，邀請陳勢安與畢書盡同場開唱，希望吸引更多年輕人加入投資理財的行列。而除了舉辦演唱會，第一季全台分公司也會提供投資新手專業服務，協助新世代開啟理財之路。