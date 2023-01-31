環狀線綠營批做表面　侯友宜：更重要的是提高服務品質

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媒體記者也問到因為捷運局人力訓練需要半年，傾向雙北這半年先一起經營的說法。侯友宜表示，交接過程當中一定是循序漸進，人員的調整是一步一步的到位，民眾最在乎的是服務品質有沒有提升，舒適度、感受度有沒有更好；強調目標當然是能夠越快越好，所以捷運局目前為兩市在交接過程當中的細節，做好詳細的討論，一步一步把它做到位。
民進黨新北市議員顏蔚慈、戴瑋姍、林秉宥今天召開《捷運經營權攏是假，侯侯做代誌攏是騙》記者會，重批侯友宜承諾跳票，市府的捷運經營權移交淪為表面功夫。顏蔚慈首先提出質疑「哪間公司經營權移轉只移交財產清冊？」強調環狀線經營不只有財產，更包括營運需要的維修保養、人員管理及捷運警政，指出未來若發生軌道或維修問題、站區內的緊急事件，責任歸屬於誰？
戴瑋姍接著說明，環狀線不但由新北市自負盈虧，每年更需要支付台北市府3600多萬元的行政管理費，而侯市長自2020年起便說「自己的捷運自己承擔」，要求台北市展開協商，不但沒有任何下文，還把共同營運的問題甩鍋給交通部；林秉宥則是指出環狀線第一階段的14站都在新北境內，未來的南北環段、東環段其中7站也在新北，對於侯友宜曾拍胸脯掛保障取回第一階段的經營權，如今卻是全線再一起協調，痛批市府作表面功夫、侯友宜淪為跳票市長。