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環狀線綠營批做表面　侯友宜：更重要的是提高服務品質

▲侯友宜出席警察局警政工作會報前受訪表示，對於環狀線經營，更重要的是能夠提高市民服務的品質。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.01.31）
▲侯友宜出席警察局警政工作會報前受訪表示，對於環狀線經營，更重要的是能夠提高市民服務的品質。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.01.31）

記者吳嘉億／新北報導

針對民進黨新北市議員召開記者會批評市府對環狀線捷運經營權移交，在雙北兩市府對於移轉經營權、未來經營計畫，屢以「依契約交接」含糊帶過，多次舉行協商會議也不見具體交接進度，淪為表面功夫。新北市長侯友宜今（31）日上午在出席警察局警政工作會報前受訪表示，更重要的是能夠提高市民服務的品質，目前環狀線的營運按照契約由新北市來承擔，未來在東環、南北環興建完畢後，就會再做詳細的討論，由一家來承接整個營運。

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侯友宜表示，環狀線在這兩年裡面，前台北市長柯文哲到現在的台北市長蔣萬安的市府，新北市不但完全照契約來走，更重要在交接的過程當中，最大的原則是使搭乘的市民朋友能夠在安全、便捷、舒適，及融入具有觀光休閒的藝術文化在裡面，讓民眾沒有受到影響，更可以提高服務的品質，這才是最終的目的。

媒體記者也問到因為捷運局人力訓練需要半年，傾向雙北這半年先一起經營的說法。侯友宜表示，交接過程當中一定是循序漸進，人員的調整是一步一步的到位，民眾最在乎的是服務品質有沒有提升，舒適度、感受度有沒有更好；強調目標當然是能夠越快越好，所以捷運局目前為兩市在交接過程當中的細節，做好詳細的討論，一步一步把它做到位。

民進黨新北市議員顏蔚慈、戴瑋姍、林秉宥今天召開《捷運經營權攏是假，侯侯做代誌攏是騙》記者會，重批侯友宜承諾跳票，市府的捷運經營權移交淪為表面功夫。顏蔚慈首先提出質疑「哪間公司經營權移轉只移交財產清冊？」強調環狀線經營不只有財產，更包括營運需要的維修保養、人員管理及捷運警政，指出未來若發生軌道或維修問題、站區內的緊急事件，責任歸屬於誰？

戴瑋姍接著說明，環狀線不但由新北市自負盈虧，每年更需要支付台北市府3600多萬元的行政管理費，而侯市長自2020年起便說「自己的捷運自己承擔」，要求台北市展開協商，不但沒有任何下文，還把共同營運的問題甩鍋給交通部；林秉宥則是指出環狀線第一階段的14站都在新北境內，未來的南北環段、東環段其中7站也在新北，對於侯友宜曾拍胸脯掛保障取回第一階段的經營權，如今卻是全線再一起協調，痛批市府作表面功夫、侯友宜淪為跳票市長。

▲戴瑋姍（左起）、顏蔚慈、林秉宥召開記者會，重批侯友宜承諾跳票，市府的捷運經營權移交淪為表面功夫。（圖 ／民進黨新北市議會黨團提供）
▲戴瑋姍（左起）、顏蔚慈、林秉宥召開記者會，重批侯友宜承諾跳票，市府的捷運經營權移交淪為表面功夫。（圖 ／民進黨新北市議會黨團提供）

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