愛的下一步：聰明就醫　環境友善，對抗HIV愛滋病毒，醫病也醫心

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當病毒逐漸獲得控制、當感染者壽命與常人無異時，究竟感染者正面對什麼樣的心理健康問題？
感染者最常見：憂鬱、焦慮、物質濫用與睡眠困擾
高雄醫學大學醫學院院長盧柏樑醫師指出，感染者常見的心理健康問題，根據過去相關研究，第一名是憂鬱約占35%，也就是說，約莫每三個感染者、有一個有憂鬱問題。第二名是「物質濫用」包括酗酒、使用新興藥物，佔了將近30%
另外，不少個案有睡眠干擾，「有睡眠問題的比例不低，根據台灣自己的調查，大約30%、甚至到60%可能有程度不等的睡眠問題。」亞東醫院感染科主任楊家瑞醫師這麼說。
問題在於如何發掘這些問題？
「畢竟這些不是抽血檢查可以看到！」奇美醫學中心加護醫學部暨感染科主治醫師杜漢祥指出，雖然有些量表可評估，但患者未必如實回答；所以，另一個方面就得從聊天、討論與觀察來發掘問題。
以現有資源來說，要讓患者開口，「一是要建立友善環境，二是要主動關心。」盧柏樑說，「如果病人相信你，他應該會願意告訴你，跟你聊或是跟你求助，」「有時候你問他好不好？以為不過是噓寒問暖，但他有可能真的說“不好”，進而說媽媽住院了、或是跟男朋友分手之類的。」
感染者聰明就醫、看診環境友善 找出抽血看不到的健康問題
問題是，台灣的看診環境是否允許每個醫師都能做到？
杜漢祥說，「同科別外國醫師，一個早上看六個病人！不只跟病人聊天、還要做理學檢查，幾乎一個人就要三十分鐘。」但是，在台灣除了有些患者不說話，有時醫療現場可以給的時間不多，無法討論很細緻的細節，這時候就有了病人自主報告(PRO)的介入時機。
衛生福利部桃園醫院副院長鄭舒倖醫師指出，這其實也就是所謂「聰明就醫」，讓個案先想好接下來要跟醫師討論什麼，所以預先給病人一個表單：看看他最近用藥有沒有副作用？睡眠、情緒有沒有困擾？ 有無身體病痛？林林總總有二十幾個項目。
高雄市立民生醫院醫療副院長林俊祐指出「因為是病人自己填，理論上會有一致性。如果量表分數出現很大偏差，或許就可以早一點探知是否有狀況需要介入處理。」
把關心理健康。跨科別、團隊攜手協助解決問題
但當患者存活越久、累積的病人越多，每個醫師可能要照護的患者可能越來越多。當要看顧的範圍越大……，醫師們是否還有足夠量能把關患者心理健康？
「這部分真的相對比較缺乏！畢竟，感染科已經沒有辦法再專業到去處理這些問題。」楊家瑞指出，所以現在才會希望醫師們是不是可以先用一些簡單的問題去察覺。像是指引裡面建議問「最近這兩週有沒有什麼心情低落？或是自殺的意念？等等」「如果個案回答：常常、一整天，或是半天都有這樣的問題。對於醫師來說這就是一個警訊，接下來就看有沒有機會協助他面對精神科去面談。」
發掘問題之後，如何協助轉診、解決問題也非常重要！鄭舒倖說，例如，很多個案都有睡眠干擾的問題，不管是因為病毒藥物或是本身本來就睡不好的問題。
「對我們來講，換藥是所有裡面最簡單的事情，」盧柏樑說，一般來說，患者如果沒有其他事情正困擾著他、通常醫師提及換個藥試看看時，多半都會願意。但如果不是，包括重度憂鬱症、甚至思覺失調症，或是安眠藥需要用到一顆以上時，就會考慮將患者轉介到身心科。
鄭舒倖說，另外，不少個案有娛樂性用藥的習慣、成癮困擾，也因此，桃園醫院由精神科醫師在感染科診區設立成癮門診，一但患者有戒癮意願，只要去到隔壁診就好，「個案不需要因為要去找不熟悉的精神科而卻步，」非常方便。
全人照護品質提升下一步。有賴充足醫療量能
「但即便如此，仍然有些個案對身心科看病很排斥，」鄭舒倖說，可能是不敢、不願，或不覺得自己有生病需要看醫師，但這些人一樣需要支持、協助，這時候就只好透過團體。個管師每年幫個案做帶狀團體活動，透過心靈探索、自我認知，在同儕間獲得支持，希望能減檢一些娛樂性用藥使用。個案只要願意跨進來，就會為病患找到需要的協助。」
「除了其他科的協助，我們自己科能夠給感染者越多支持越好。那就需要有好的醫師、好的護理師、好的個管師、好的藥師」盧柏樑說，國家如果可以給我們支持團隊越強，我們一定可以做得更好。
更重要的是，「當醫護團隊狀況好的時候、我們其實是更有能力去支持他的家庭的！」
當未來面對感染者老齡化！有沒有家庭照顧、家人有沒有能力照顧，生活品質差異將會非常大。「所以，面對感染者心理層面的需求，除了幫助病人以外，如果他的家人也可以被強化、賦能，我相信將對感染者更有幫助。」
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