台灣燈會全台北12行政區都看得到！31個彩蛋燈飾懶人包

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台北市為台灣首都城市，融合超過百年傳統以及創新潮流文化，讓台北市擁有新舊碰撞的超群魅力。不過市內仍有行政區保留傳統文化之美，像是松山區中的松山慈祐宮舊推出「玉兔招財喜迎春」燈飾，另外松山區還有「玉兔燈區」、「月宮後花園燈區」、「祈願燈區」3大展區，邀請台灣知名原創IP「好想兔」作者打造「月宮後花園」燈飾，期待與民眾的會面。
另外，像是中山區以「金榜題名，功成名就」的題材作為主題打造「文昌禧兔」，勾勒中山區文昌廟對於學子的祝福；萬華燈區內的龍山寺的名聲，無論海內外遊客想必一定不陌生，串聯龍山寺傳統燈藝藝象，打造呈現傳統廟宇節慶特色，巨大蟠龍展現台灣廟宇的神聖莊嚴。
除了傳統之美，台北市集結科技、時尚、潮流的行政區也不少，像是各大高科技公司匯集的港湖地區上班族在燈會期間也歡迎停下腳步，找找玉兔燈飾的身影，陪伴你在上下班趕路通勤的心情。南港燈區配合「南港北流無圍牆博物館計畫」，以台北流行音樂中心之流行地標為出發點，展現南港區正邁向新世紀的活力感，向外界帶來一場「港動兔兔．閃耀北流」的視覺饗宴；內湖燈區則以科技AI呼應區內科技園區概念，主題燈區入口於大港墘公園展出，意象攀爬登頂的Al兔，象徵內湖科技產業引領前行，藉以營造末來感氛圍。另透過互動投影，呈現內湖「水牛到滑鼠」生活文化的蛻變及華麗轉身的歷史軌跡。
📍12行政區響應燈區
🟡燈會時間：2/5（日）～2/19（日）
🟡燈會試營運：2/1（三）～2/4（六）
🟡亮燈時間：活動期間每晚17:00～22:00
🟡地點：
松山區：松山慈祐宮週遭
大安區：大安森林公園一帶
中正區：北門一帶
大同區：大稻埕商圈週遭
萬華區：龍山寺週遭
南港區：台北流行音樂中心
內湖區：大港墘公園
文山區：指南貓空
士林區：台北表演藝術中心及士林夜市旁
北投區：關渡一帶
企業響應一起來！兔兔意象串連城市燈廊
今年台灣燈會不只有市府團隊結合各在地藝術家推出燈飾展出，各家坐落於信義區的企業總部也推出自己的「兔兔們」響應這場台北盛會。新光三越百貨公司就在面向捷運市府站側門擺出「HUG YOU光環」，利用多元的互動燈光展演與數位科技串聯，供民眾互動拍照打卡，南西、站前、天母店也都紛紛響應，旅客可以多多注意尋找兔兔身影！
國泰金融公司也在信義區三棟大樓外及室內擺出具有未來感的兔兔，現在已經在信義微風百貨門口擺出紅色太空人兔兔，且已有許多民眾搶著與之拍照打卡，想必燈會期間人氣肯定也會爆棚；來到信義區就讓人連想到的寒舍艾美酒店也以行動支持台北大活動，與澳洲知名藝術家Amanda Parer合作，設計「台北寒舍艾美酒店 X Intrude」，7米高的站立大白兔以及一隻躺臥著的巨兔以好奇靈動的眼神看望著一旁大馬路的車水馬龍，同時提醒著人們嚴肅的環保議題。
📍12行政區響應燈區
🟡燈會時間：2/5（日）～2/19（日）
🟡燈會試營運：2/1（三）～2/4（六）
🟡亮燈時間：17:00～22:00
🟡地點：
歡迎光零 台北市信義區西村里
台北寒舍艾美酒店 X Intrude：台北寒舍艾美酒店
樂高®送玩迎兔年：統一時代百貨台北店
陶朱隱園燈光秀 陶朱隱園：台北市信義區松高路66號
佛光山燈區：五色鹿佛光山寺
HUG YOU光環：新光三越台北新天地A8館
國泰奇妙太空探索之旅：微風信義百貨
光鑰未來 全聯25 Key of the maze：台北市信義區信義路五段
Hi-Hide、兔子洞：SOGO百貨復興館
燦坤幸福燈籠：台北市內湖區堤頂大道一段331號
三商美邦銀兔滿堂：台北市內湖區石潭路53號