股匯兩樣情！新台幣一度強升見29字頭 中午暫收30.05元
金兔年第2個交易日台北股、匯市表現不同調。新台幣兌美元今（31）日早盤爆量強升，一度升破30元整數關卡，來到29.994元、大升了1.43角，創逾5個月來新高，也是繼去（2022）年8月中旬後再現「29字頭」，但隨後美元買盤也逢低進場，新台幣中午以30.05元、升值8.7分暫收，台北外匯經紀公司成交量15.92億美元。
記者顏真真／台北報導
美國聯準會（Fed）利率決策及許多大型科技公司的財報都將在本周公布，投資人轉趨謹慎，美股收盤下挫。台股今日也開低走低，盤中台積電下跌17元，至526元，跌幅約3%，拖累指數一度下探15283.54點，下跌210.28點，目前仍跌197點左右。
在國際匯市部分，雖然在市場預期美國聯準會將再升息1碼，美元指數回到102價位，亞洲主要貨幣包括韓元及日圓盤整偏弱，但在昨日外資匯入並大舉買超台股，加上月底出口商有拋匯需求，也支撐新台幣走揚。
新台幣兌美元今日早盤在美元反彈及台股開跌之下，一開盤也回貶，以30.14元、貶值0.3分，但隨後美元賣盤出籠，新台幣止貶回升，並進一步升破30元整數關卡，重現「29字頭」，一度上探29.994元、強升1.43角。不過，隨逢低承接美元買盤也進場，新台幣又拉回至30字頭，中午暫收在30.05元、升值8.7分，下午是否再戰「29字頭」值得關注。