向宋慧喬示威？網友抓時間點 宋仲基婚禮辦哪天都不對
韓星宋仲基去年底認愛大1歲英國女星凱蒂露易斯桑德斯（Katy Louise Saunders），才隔1個多月，昨（30日）他同時宣布小倆口已經登記結婚及女方懷孕消息，再度踏入婚姻又晉升人父，震驚韓網及微博，就有網友表示，宋仲基發布認愛聲明後，大大影響前妻宋慧喬接著上檔的新戲，直言如果婚禮日期再不慎選，宋慧喬的粉絲應該會氣死。
娛樂中心／綜合報導
宋仲基去年12月26日坦承和凱蒂在一起1年，「請溫暖看待我們的交往」，4天後宋慧喬的新劇《黑暗榮耀》上線，Netflix罕見宣布所有演員不接受媒體訪問，直接放棄宣傳這部重點大戲，業界猜測是為避免宋慧喬被問到前夫的喜訊，而宋仲基自己的戲《財閥家的小兒子》則在他公開戀情前已經播完，對此，網友質疑宋仲基是否有刻意向宋慧喬示威的意味。
《黑暗榮耀》第一季播畢，第二季預計3月10日上線，宋仲基昨天宣布和凱蒂雙喜臨門，雖然看似沒有波及到《黑暗榮耀》，但據韓媒報導，宋仲基與凱蒂有舉辦婚禮的計畫，地點和時間未定，網友認為，假使婚禮辦在凱蒂生產前，時間上極有可能又會間接影響到宋慧喬的戲，由於傳出凱蒂預產期在8月，辦在產後也太接近和前妻結婚日期10月31日，屆時舊情勢必再被拿來做文章。