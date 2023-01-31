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快訊／破3萬例！本土確診+32023　死亡+32、境外移入+264

▲ 指揮中心表示，今（31）日本土確診增32023例。（圖／指揮中心）
▲ 指揮中心表示，今（31）日本土確診增32023例。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今(31)日公布國內新增32,287例COVID-19確定病例，分別為32,023例本土個案及264例境外移入；另確診個案中新增32例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之32,023例本土病例，為14,536例男性、17,472例女性、15例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(5,815例)，高雄市(3,946例)，臺中市(3,936例)，桃園市(3,427例)，臺南市(2,935例)，臺北市(2,790例)，彰化縣(1,586例)，新竹縣(952例)，苗栗縣(900例)，屏東縣(895例)，雲林縣(854例)，新竹市(667例)，宜蘭縣(616例)，嘉義縣(514例)，南投縣(494例)，基隆市(481例)，花蓮縣(458例)，嘉義市(270例)，臺東縣(220例)，金門縣(134例)，澎湖縣(123例)，連江縣(10例)。

指揮中心指出，今日新增32例本土病例死亡個案，為17例男性、15例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、30例具慢性病史、20例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年12月16日至今(2023)年1月27日，死亡日期介於今年1月18日至1月28日。

指揮中心說明，今日新增264例境外移入個案中，為119例男性、145例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於去年11月14日至今年1月30日。

指揮中心統計，截至目前國內累計21,670,775例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含12,131,624例排除)，其中9,537,823例確診，分別為48,584例境外移入、9,489,185例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計16,308例COVID-19死亡病例，其中16,287例本土，個案居住縣市分布為新北市3,145例、臺北市1,763例、臺中市1,744例、高雄市1,624例、臺南市1,224例、桃園市1,207例、彰化縣1,061例、屏東縣644例、雲林縣532例、南投縣524例、苗栗縣456例、嘉義縣426例、宜蘭縣333例、基隆市325例、新竹縣274例、嘉義市273例、花蓮縣270例、臺東縣199例、新竹市183例、澎湖縣42例、金門縣38例；另21例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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