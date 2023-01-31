Subaru WRX進行召回，別擔心，只是車主手冊文字有問題

車輛於組裝時或零件都會有問題瑕疵情況，對此車廠就會進行召回改良修正，近日Subaru就針對2022年WRX進行召回，但此次問題不是車輛本身而是車主手冊。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ×車輛在組裝過程或是零件本身或多或少都會有瑕疵問題，然而有些情況嚴重會影響安全，當然不少只是無關安全的小問題，不管情況為何車廠都會召回進行修正或改良，對此近日Subaru便針對2022年WRX進行召回。 此次WRX召回原因為遠燈系統，但有別於其它召回是和車輛零件有關，WRX只是車主手冊遠燈操作說明有誤，可能會讓駕駛誤解系統狀態而造成危險，因此Subaru只需寄修改後的車主手冊給車主即可。WRX因車主手冊的遠燈操作說明會讓駕駛誤解因而召回，解決方式只要寄修改後的手冊即可。×WRX因車主手冊的遠燈操作說明會讓駕駛誤解因而召回，解決方式只要寄修改後的手冊即可。 價格戰開打，Ford Mustang Mach-E價幅最高達17萬元 Renault出售股份降至15%，Nissan和Renault平起平坐 Toyota在日本推出86Re:Project服務，讓舊車也能重回新車狀態! 輕量化高階動力之BMW M3 CS正式亮相