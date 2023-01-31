3度入府！林佳龍就任總統府秘書長：珍惜機會、全力輔佐

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賴清德指出，李大維自2016年總統接任總統職位後，竭盡全力協助蔡英文，今天的交接，並不代表李大維就要退休享清福，因為蔡英文又指示他另外一個戰場，接任海基會董事長，借重他的外交歷練，及嫻熟國安、兩岸事務，再度為國家發揮最大的功能。
賴清德也表示，大家都對新任總統府秘書長林佳龍非常熟悉，他過去是學運領袖，自美國耶魯大學取得政治學博士後，回國擔任國安會諮詢委員，也擔任過總統府副秘書長、新聞局長、立法委員、台中市長及交通部長。具有中央的歷練，對中央運作非常清楚，也嫻熟地方事務，更具有為民喉舌的精神。
賴清德說，此次蔡英文特別借重林佳龍在諸多方面的經驗，並在過去李大維建立的基礎上，在最關鍵的未來發揮所長，讓林佳龍能夠成為地方跟總統府間最重要的橋梁，也可以幫蔡英文分憂解勞，解決地方的事情，讓蔡英文在未來國家的領導上，不管是外交、國防、兩岸，都能有更好的空間，為國家爭取更多利益。
林佳龍致詞時，首先感謝蔡英文的信任，交付他總統府秘書長的重要職務，襄助處理國家事務，也非常感謝賴清德的鼓勵與期勉，及在國政工作上的指導，並感謝李大維發揮外交長才，在國家關鍵時刻做為幕僚長襄助國政，政績卓著，有目共睹。昨天中午李大維特別與他分享、傳承經驗，對他有非常大的幫助。
林佳龍說，這是他第3次進入總統府辦公，過去20幾年來，前總統李登輝、陳水扁及蔡英文都給他機會見證台灣的民主發展。隨著台灣民主的進步，能參與許多民主轉型時期的重大事務，是他畢生的榮幸。
林佳龍說，現在是台灣非常關鍵的時刻，面臨國際政經情勢的考驗，有挑戰也有機會，他會珍惜這個為國家、人民服務的機會，做好總統府秘書長的工作，也希望能輔佐總統及副總統，創造更團結的台灣，成為讓人民信賴的政府。
林佳龍表示，除了府內的工作，蔡英文也交付他與行政院、朝野及地方基層的溝通協調工作，他會努力學習，在李大維已經打下的最好基礎上，追求卓越。今天在賴清德的見證下，接下李大維的工作，這是一個責任的開始，他會全力以赴，與總統府同仁們一起做好每一天為人民服務的工作。
李大維表示，他40多年前進入政府工作，從最基層開始，認真、盡最大努力將當前工作做好，是他個人一貫的想法。對於林佳龍各方面的經歷，他感到非常佩服，昨日他們兩人談到總統府秘書長的任務與職責，以及府內大致狀況。他認為，總統府同仁是他43年公職生涯中素質最高的團隊，相信將來在林佳龍的領導下，也一定能夠達成總統所交付的任務。
包括總統府副秘書長黃重諺及總統府各局處主管均出席觀禮。