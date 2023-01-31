補選首出招　林明溱：為全國鄰長爭取每月千元服務費

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林明溱陣營今（31）日首次開記者會，拋出的第一個競選承諾就擴及全國，將推動修法為14萬鄰長找紅包。林明溱說，自己出身基層，最清楚鄰長們的辛苦與無奈，若能當選，將透過修法增加條例，「每月1千元服務費給鄰長運用」。
林明溱說，依現行法律規定，鄰長福利少到屈指可數，但各項業務之多，讓鄰長感嘆空有苦勞、功勞卻沒酬勞，做相關服務時，交通費、電話費常要自己出，遇到民眾反映事項，卻是頭一個被罵的。很多鄰長既無助又無奈，直呼「虧很大、做得很沒成就感」、「做到流汗，嫌到流涎」。
依現行法律規定，鄰長有健保補助費，但需支付自付額681元；任內死亡有1萬元遺族慰問金，其他包括報紙訂閱補助費、每年1次的自強團康活動補助。但《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》未明定鄰長相關福利，各縣市想補貼鄰長辛苦，財源較充裕的六都，各有交通補助費、工作協助費、工作慰問金每月2,000至500元不等；南投每年有1,000元的為民服務費，每月平均83元。
林明溱說，很多鄰長向他反映，辛苦幫忙政府事務，但微薄的補貼光是交通費、打電話就不夠用，付出心力還得倒貼錢的工作，做久了難免不平衡，甚至產生「為何別的縣市都有，我們卻沒有？」的失落感，越來越少人願意為民服務。因此，他若能選上立委，將透過修法方式編列鄰長為民服務費，讓全國14萬位鄰長，每月至少有1千元的為民服務費。