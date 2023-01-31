中職／悍將開訓「湛藍出擊」　揮別過去盼刮起藍色炫風

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悍將領隊林華韋致詞時先歡迎新教練團的加入，希望能共同努力打出好成績，回報支持悍將的球迷朋友，並透露會持續對春訓基地稻江管理學院進行整修，帶給球員更舒適的訓練環境，最後強調，要變成一支強盛的球隊，球隊文化十分重要，職業球員身為大家的表率，必須時時注意自己的言行舉止，雖然去年戰績不如意，但新的一年期許全隊一起努力往目標邁進。
總教練丘昌榮則說，球隊在去年底就陸續恢復訓練，感謝球員們為團隊貢獻心力，之後春訓會有三個階段訓練，包含強化體能、隊內賽，以及最後官辦熱身賽的調整，丘總也順勢公布隊長由范國宸接任，感謝前任隊長林哲瑄過去的付出，期盼新任隊長能成為球員、教練的溝通橋樑，最後丘總坦言去年賽季球隊表現不理想，新賽季是全新的開始，希望球隊能展現出「藍色炫風」，球員們也都能相信自己、相信富邦悍將。
最後新任隊長范國宸先與前任隊長林哲瑄進行交接，也公布了新賽季球隊的副隊長將由歐書誠與申皓瑋共同擔任，范國宸說很感謝球團、教練團的肯定，讓他能成為富邦悍將隊史第二任隊長，也希望所有人能給前任隊長林哲瑄掌聲，他強調球隊要變強要有好的球隊文化及溝通，期許自己能扮演好隊長的角色帶領全隊，希望球隊在新賽季都能有好表現。