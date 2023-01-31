台積電變臉重挫21元 拖累台股下跌228點、失守年線
美股4大指數昨（30）日全面收黑，受到美股拖累，以及台積電等重要權值股熄火影響下，台北股市今（31）日開低走低，終場下跌228.62點，收在15265.20點，跌幅1.48％，成交金額新台幣2763.20億元。權王台積電終場重挫21元至522元，下跌超過3.8%，其他大型權值股也熄火，其中，聯發科大跌21元至718元。電子股如鴻海、旺宏相對強勢，盤面焦點為航運、太陽能、車用電子，以及鋼鐵類股。
記者鄭妤安／台北報導
美股道瓊指數30日下跌260.99點，或0.77%，收33717.09點；那斯達克指數下跌227.89點，或1.96%，收11393.81點；標普500指數下跌52.79點，或1.3%，收4017.77點；費城半導體指數下跌78.58點，或2.67%，收2866.69點。
台北股市今日開低走低，加權指數以15419.21點開出，一路走跌，終場下跌228.62點，收在15265.20點，跌幅1.48％，成交金額新台幣2763.20億元，權值股台積電在昨日大漲40元之後，調節賣壓出籠，今早以536元開出，終場大跌21元至522元，下跌超過3.8%。
其他大型權值股也熄火，聯電收平盤、世界先進跌逾1%，力積電漲約1%。聯發科則重挫21元至718元，下跌2.84%。電子股如鴻海、旺宏相對強勢，終場分別漲1.6%與0.8%。面板友達、群創與彩晶漲0.6到1.7%。不過，南亞科、華碩、日月光跌2至4%以上。
今日盤面焦點為航運族群，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海上漲約0.4%至1%以上，台船、台驊、中櫃漲3%，新興漲逾4%。太陽能族群紅通通，像是元晶、茂迪、安集、達能、國碩、太極漲1到4%。車用電子表現不俗，環天科、聯亞、同致、明泰、凌通、立隆電、聯詠、裕隆漲1到6%。銅價看漲，華新勁揚4.23%，第一銅強攻漲停，新光鋼、威致等鋼鐵類股皆漲3%以上。