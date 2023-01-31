2022房市交易不到32萬棟！近6年首衰退 專家曝今年走向
據內政統計月報最新資料顯示，2022年全國買賣移轉量約31.8萬棟，失守32萬棟防線，較前年減少約3萬棟，相當於整發台北市一整年的量能，導致買賣移轉年減8.6%，成為6年首度衰退的一年，顯示去年在政經干擾下，房市買氣已明顯轉趨保守，房市專家何世昌認為，去年可說是台灣40~50年以來，第一次出現如此多利空的情況，不過「沒有什麼是永遠增長的，讓市場休息一下也比較健康」，2023年交易量關鍵在「房價有沒有下跌和增減幅度」，不過30萬棟防線的防線應該還是能守住。
記者張志浩/綜合報導
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，去年房市景氣「上下半年兩樣情」，本來上半年還維持往年的成長勁道，但隨著央行升息、兩岸緊張、股匯震盪、地方大選，以及平均地權條例修法等政經變因堆疊，2022下半年房市氣氛由多轉空，也讓全年的買賣移轉棟數「開高走低」，寫下近3年來新低量。由於新年的經濟情勢混沌，加上平均地權條例修法過關後，助長市場的觀望心態，因此2023年全國的買賣移轉量，預料會持續量縮，且不排除將面臨力保30萬棟的壓力。
何世昌指出，疫情、升息、烏俄戰爭、地震、通膨、出口總額下滑、平均地權條例等，2022年整體房市信心消退，不只成屋、預售屋，中古屋市場的交易也大受打擊，同一年出現如此多利空現象，實在非常少見，2023年關鍵在房價有沒有下跌，以歷史數據來看，若跌幅來到10個百分點就算多，台灣的房市交易也會較活絡，但若沒跌、或維持在5％上下，預期各界仍會較為保守，不過以今年1月數據來看，房市已經有「打底回穩」的情況，且正要進入預售屋交屋潮，全年30萬棟應該是能夠達成，不至於太悲觀。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，去年全台七大都會區僅「台中」保持些微正成長，其他都會量能均衰退。本島縣市大致呈現「都會衰退、蛋白微增」的態勢，其中又以新竹市量縮最明顯，年減32.8%，基隆市則異軍突起年增18%，主要是在政經衝擊下，都會區的投資買盤退卻，加上都會區房價水位高，升息進一步限縮自住客的購屋選擇，使剛性客群從都會區外移到蛋白區購屋，造成都會區與蛋白區買賣移轉量的此消彼漲。
何世昌則提及，台中的成長主因為基期低、屬中部地區交易最熱絡的城市、短期交易量大，加上海線是最大的蛋白區，包括不少前瞻計畫專注偏鄉、引進軌道、捷運建設，甚至台商回流也提供不少就業、消費機會，種種利多的情況下成長也就不足為奇。