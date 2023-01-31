小孩寒假4件事不可做！醫重點提醒：冬天日曬很重要

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宅在家冬眠：大多數人都是依靠「曬太陽」來觸發身體生成維生素D的機制，但冬天天氣冷會大大降低出門活動的意願，缺乏日曬及維生素D會影響鈣質吸收率、不利孩童的骨骼成長 ，應保持每周3-4次、每次10-15分鐘外出接受日曬的習慣，讓身體維持良好成長狀態。
天冷不運動 ：運動可以刺激生長激素的分泌，加上伴隨著運動過程中的肌肉反覆收縮，會為骨骼施加壓力，進而帶動生長板細胞分化，帶動肌肉和骨骼系統的生長。家長可以在寒假多安排戶外運動時間，增加孩子日曬與補充維生素D的機會。
鈣攝取不足 ：臺灣人鈣質攝取量本來偏少，在日曬、運動量皆不足的冬天，若沒有積極補鈣，將加劇成長危機，建議一天應該喝足兩杯鮮奶。
作息日夜顛倒 ：許多孩子在寒假期間因為沒有上學約束，經常日夜顛倒，到開學時才痛苦萬分地調作息，因此建議寒假時仍應養成規律睡覺及起床時間，也避免影響生長激素分泌。
本文經 牙醫師 蔡雅藍 臉書粉專《你的好閨蜜 蔡雅藍醫師｜恆悅美學牙醫 台中西區南區 西屯南屯 矯正 美白 假牙 植牙推薦》授權報導
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