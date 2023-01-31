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小孩寒假4件事不可做！醫重點提醒：冬天日曬很重要

小孩寒假4件事不可做！醫重點提醒：冬天日曬很重要
小孩寒假4件事不可做！醫重點提醒：冬天日曬很重要

每日健康-每日都做得到的健康

寒假快到了，許多家長可能會擔心小孩在寒假時間怎麼顧健康，醫師發出提醒，千萬不要讓小孩待在家中足不出戶、甚至生活日夜顛倒，冬天還是要保持到戶外曬太陽、運動的習慣、每日攝取2杯鮮奶、並且確保規律睡覺及起床時間，這樣小孩才能吸收足夠的維生素D和鈣質、刺激生長激素的分泌。

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牙醫師蔡雅藍在臉書粉專《你的好閨蜜 蔡雅藍醫師｜恆悅美學牙醫 台中西區南區 西屯南屯 矯正 美白 假牙 植牙推薦》發文分享「4個寒假時的NG行為」：

牙醫師蔡雅藍 授權提供
牙醫師蔡雅藍 授權提供
宅在家冬眠大多數人都是依靠「曬太陽」來觸發身體生成維生素D的機制，但冬天天氣冷會大大降低出門活動的意願，缺乏日曬及維生素D會影響鈣質吸收率、不利孩童的骨骼成長 ，應保持每周3-4次、每次10-15分鐘外出接受日曬的習慣，讓身體維持良好成長狀態。

天冷不運動 ：運動可以刺激生長激素的分泌，加上伴隨著運動過程中的肌肉反覆收縮，會為骨骼施加壓力，進而帶動生長板細胞分化，帶動肌肉和骨骼系統的生長。家長可以在寒假多安排戶外運動時間，增加孩子日曬與補充維生素D的機會。

鈣攝取不足 ：臺灣人鈣質攝取量本來偏少，在日曬、運動量皆不足的冬天，若沒有積極補鈣，將加劇成長危機，建議一天應該喝足兩杯鮮奶。

作息日夜顛倒 ：許多孩子在寒假期間因為沒有上學約束，經常日夜顛倒，到開學時才痛苦萬分地調作息，因此建議寒假時仍應養成規律睡覺及起床時間，也避免影響生長激素分泌。

 

本文經  牙醫師 蔡雅藍 臉書粉專《你的好閨蜜 蔡雅藍醫師｜恆悅美學牙醫 台中西區南區 西屯南屯 矯正 美白 假牙 植牙推薦》授權報導

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