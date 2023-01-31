夜貓子注意了！　研究示警：熬夜恐增加罹患糖尿病的風險

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根據外媒《The Mirror》報導，一項發表在《實驗生理學》（Experimental Physiology）期刊上的研究顯示，不正常的睡眠時間會對新陳代謝產生負面影響，這是因為熬夜會降低人體對胰島素的敏感度，產生胰島素阻抗，而胰島素阻抗是第2型糖尿病的風險因子之一；此外，熬夜也會導致脂肪在人體內堆積，從而增加患上第2型糖尿病的風險。
胰島素的功效主要為幫助血糖進入人體細胞將之轉換為能量，羅格斯大學助理教授史蒂文
·馬林博士（Dr Steven Malin）指出：「晨型人和夜貓子在脂肪代謝方面的差異表明，人體的晝夜節律（清醒/睡眠週期）可能會影響身體利用胰島素的方式，而人體對胰島素的反應能力對健康有重大影響。」
研究員將51名受試者分為「晨型人」和「夜貓子」，晨型人顧名思義就是那些習慣早睡早起的人，而夜貓子則是白天起得較晚，且在晚間更為活躍的人；研究結果發現，相較於夜貓子，晨型人在運動或休息時能消耗更多脂肪作為能量來源、平日裡更活躍且體能水平更高、而且對胰島素也較為敏感，因此身體無需太多胰島素來調節血糖；而夜貓子容易養成久坐不動的習慣，所以更加容易堆積脂肪，進而導致身體對胰島素較不敏感，需要更多的胰島素來控制血糖，這就造成夜貓子患上第2型糖尿病的風險更高。
睡眠專家建議夜貓子根據以下方法調整自己的生理時鐘：
- 比平時早兩到三個小時起床
- 鬧鐘一響，就開始接收光照，盡可能接收自然光，不然人造光也好
- 起床後儘快吃早餐
- 在早晨接收盡可能多的來自室外的自然光
- 只在早上時運動
- 每天在同一時間吃午飯
- 下午3點後避免攝入咖啡因
- 下午4點後不小睡補眠
- 早點吃晚飯，且在晚上7點後避免吃任何食物
- 比平時早兩到三個小時上床睡覺
- 限制晚上的光照量，將電腦和手機的顯示顏色調成琥珀色或紅橙色範圍內的顏色，在晚上比平時更早關燈
- 每天在同一時間起床和睡覺
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