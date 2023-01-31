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轟洪秀柱、陳玉珍朝共　民進黨：所以抹黑陳建仁轉移焦點

▲洪秀柱的親中發言頻頻惹議，圖為其在中國施打疫苗。（圖／取自洪秀柱臉書）
▲洪秀柱的親中發言頻頻惹議，圖為其在中國施打疫苗。（圖／取自洪秀柱臉書）

記者黃宣尹／台北報導

前國民黨主席洪秀柱、國民黨立委陳玉珍等人赴中國與國台辦主任宋濤會面，洪秀柱與宋濤會面後甚至說「兩岸同胞應該攜手完成兩岸統一的志業」，引發我國輿論譁然。民進黨發言人黃彩玲今（31）日表示，國民黨面對從政黨員的朝共行徑，立場態度卻是默許縱容，令人遺憾，請國民黨好好正視自身從政黨員朝共行徑，不要再繼續藉由抹黑攻擊內容來轉移焦點。

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▲（圖／總統府提供）
▲陳建仁今日正式接任行政院長。（圖／總統府提供）
黃彩玲表示，現階段應該是台灣團結和諧的關鍵時刻，民進黨全黨上下團結一致，反觀國民黨只會噴口水、扯後腿及潑髒水，國民黨主席朱立倫成天說要好好團結，結果卻讓洪秀柱跟中國唱和，顯然連一個從政黨員都團結不了。新北市長侯友宜是國民黨最大諸侯，整天說要好好做事，國民黨卻做不出一件好事。

黃彩玲說，國民黨面對從政黨員的朝共行徑，立場態度卻是默許縱容，令人遺憾。對此，大家不禁質疑，國民黨連日來不斷攻擊抹黑新內閣團隊，根本是企圖轉移焦點，協助洪秀柱及陳玉珍全身而退，同時迴避台灣主流民意監督，請朱立倫說清楚是否接受洪秀柱的說法，作為最大在野黨主席竟然連從政黨員都無法約束，縱容成天跟中國唱和，實在可議。

黃彩玲指出，洪秀柱與宋濤會面時指出，「兩岸同胞應攜手奮進，共同完成民族復興、兩岸統一的志業」；陳玉珍則是在與宋濤會面時，當面致送「一條根」，寓意「兩岸同屬一條根」。朱立倫應該對此說清楚，這些與台灣主流民意背道而馳的荒謬行徑，難道就是國民黨的兩岸立場和態度？

黃彩玲進一步說，尤其在共機不斷侵擾台灣、中國在外交手段極盡打壓台灣之際，國民黨還在整天跟中國唱和，試問有這種在野黨，還需要敵人嗎？

黃彩玲呼籲，國民黨不要再整天忙著抹黑新內閣、扯後腿，面對社會各界質疑批評國民黨的「朝貢」行為時，朱立倫卻稱國民黨立場就是「捍衛中華民國」；侯友宜則是閃躲迴避表示，兩岸要在平等、尊嚴及友善下努力溝通。

黃彩玲表示，這很清楚地表示，國民黨的態度立場就是縱容洪秀柱及陳玉珍朝共，背離台灣主流民意，實在離譜。請國民黨好好正視自身從政黨員朝共行徑，不要再繼續藉由抹黑攻擊內容來轉移焦點。

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