轟洪秀柱、陳玉珍朝共　民進黨：所以抹黑陳建仁轉移焦點

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黃彩玲說，國民黨面對從政黨員的朝共行徑，立場態度卻是默許縱容，令人遺憾。對此，大家不禁質疑，國民黨連日來不斷攻擊抹黑新內閣團隊，根本是企圖轉移焦點，協助洪秀柱及陳玉珍全身而退，同時迴避台灣主流民意監督，請朱立倫說清楚是否接受洪秀柱的說法，作為最大在野黨主席竟然連從政黨員都無法約束，縱容成天跟中國唱和，實在可議。
黃彩玲指出，洪秀柱與宋濤會面時指出，「兩岸同胞應攜手奮進，共同完成民族復興、兩岸統一的志業」；陳玉珍則是在與宋濤會面時，當面致送「一條根」，寓意「兩岸同屬一條根」。朱立倫應該對此說清楚，這些與台灣主流民意背道而馳的荒謬行徑，難道就是國民黨的兩岸立場和態度？
黃彩玲進一步說，尤其在共機不斷侵擾台灣、中國在外交手段極盡打壓台灣之際，國民黨還在整天跟中國唱和，試問有這種在野黨，還需要敵人嗎？
黃彩玲呼籲，國民黨不要再整天忙著抹黑新內閣、扯後腿，面對社會各界質疑批評國民黨的「朝貢」行為時，朱立倫卻稱國民黨立場就是「捍衛中華民國」；侯友宜則是閃躲迴避表示，兩岸要在平等、尊嚴及友善下努力溝通。
黃彩玲表示，這很清楚地表示，國民黨的態度立場就是縱容洪秀柱及陳玉珍朝共，背離台灣主流民意，實在離譜。請國民黨好好正視自身從政黨員朝共行徑，不要再繼續藉由抹黑攻擊內容來轉移焦點。