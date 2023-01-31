宋仲基爆跟老婆交往3年 網疑惑：跟宋慧喬離婚時間重疊?
韓星宋仲基去年12月26日宣布跟凱蒂露易斯桑德斯（Katy Louise Saunders）戀愛、昨（30日）登記結婚，當時男方公司透露，2人是在2021年經過朋友介紹認識進而交往，外界認為他們是交往1年結婚，結果前娛樂記者、現為名嘴的李鎮浩就爆料，宋仲基跟凱蒂真正交往的時間非1年而是3年，不少網友推測2人認識的時間應為2019年，驚呼：「不就是跟宋慧喬離婚的時候嗎？」
記者陳雅蘭/綜合報導
李鎮浩上傳一支影音，解說宋仲基跟凱蒂從相識到相戀的細節，去年宋仲基得知自己的戀愛消息會爆出來，他就先在電影《盧基菀》的聚會上，拿出手機秀出凱蒂的照片，跟在場的工作人員、演員表示：「我跟這個人在交往。」更親自證實「交往3年」。對於宋仲基的認愛發言，當時全場感到震驚，並一致說「凱蒂真的很漂亮」，也對於當時宋仲基滿臉「超幸福」又開心的表情印象深刻。
不過網友對此感到疑惑，若宋仲基跟凱蒂真的交往3年，從2022年往回算起，那2人應該2019年末，或是2020年初戀愛，但宋仲基跟宋慧喬是2019年7月離婚，紛紛表示「所以是愛上別人才離婚嗎？」、「時間管理大師？」；但也有人反駁，覺得離婚後再戀愛的機率不無可能，「他們沒有交代正確日期，而且這名嘴的話也沒得到證實，大家不要罵那麼快」，反應兩極，亦在微博掀起熱烈討論。