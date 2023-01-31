中台灣燈會冒粉紅泡泡！盧秀燕：求婚成功由我獻上祝福
號稱場地全國最大的「2023中台灣元宵燈會」，本週六將於台中市中央公園登場，台中市長盧秀燕今公開催婚，若有佳偶在中台灣燈會求婚成功，並通過觀旅局的規劃甄選，她將以錄製影片的方式為前5對獻上婚禮祝福。
記者顏幸如／台中報導
「2023中台灣元宵燈會」，將於2月4日起在台中市中央公園舉行，面積67公頃的中央公園，是大安森林公園的2.8倍，前身為水湳機場，號稱是台灣城市內最大公園。盧秀燕今（31日）早主持市政會議時主動為燈會宣傳，強調中央公園很大、可以從白天玩到晚上，且緊鄰逢甲夜市，歡迎外地朋友前往賞燈、購物、吃美食。為免遊客迷路，建設局已建置中央公園導覽APP功能，將套用在中台灣燈會園區內，民眾想查詢燈區或需要尋求服務，都可透過導覽功能了解。
觀旅局長陳美秀說明，今年燈會的水上主燈「幸福台中Happy兔」有10公尺高，包括6大主題燈區、11款兔子、30座以上燈組。主題燈區「夢幻樹」、「萌蟲蟲」、「萌兔萬花筒」、「好冰友找朋友」，結合童趣設計打造超萌樂園。其中「好冰友找朋友」燈區由市府與知名插畫師米拉合作，結合環境議題以南極企鵝及北極熊相遇為元素進行創作，呈現氣候變遷相遇後、互相依靠並照顧對方成為「好冰友」的故事。
陳美秀提到，前陣子有一對佳偶在中央公園燈海浪漫氛圍下求婚成功，情節宛如燈區裡的南極企鵝和北極熊，在人海中相遇並互相依偎。盧秀燕自豪的說，台中在六都的結婚率是第一名、新生兒出生率第二名，想求婚的人可以到中台灣燈會、想求子人的可以參加東勢的新丁粄節，定能如償所願。
盧秀燕說，南極企鵝和北極熊相遇的創意太強大，她很高興有人在中央公園求婚成功，也樂意給年輕人祝福。她突發奇想說，若有情侶在「好冰友找朋友」燈區現場求婚成功，自己將以錄影方式為前5對獻上祝福，至於要透過上網打卡或影片認證，細節部份交由觀光局儘快規劃。