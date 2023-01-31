台北電玩展PlayStation官方缺席！經銷商展場PS5有現貨
挺過疫情，2023年台北國際電玩展將於2/2~2/5在台北南港展覽館舉辦，且今年迎來遊戲大廠回歸，除了有台灣微軟Xbox睽違11年再次參展，因為疫情熱賣的任天堂更是首度加入戰局，三大家用主機獨缺索尼互動娛樂(SIE)，已經確認今年不參展，但依舊可以在經銷商普雷伊攤位上買到展場優惠價。此外，官方也公布PlayStation公開全新廣告影片「PS5 Live頭條直擊 (Live from PS5)」。
記者周淑萍/綜合報導
疫情解封後的首場電玩展-台北國際電玩展，今年算是頗有看頭，有兩大遊戲主機台灣微軟和任天堂的熱情參與，但卻獨缺PlyaStaion，向來在台北電玩展參與度極高的SIE台灣官方表示：「今年台北電玩展確定不會有攤位展出，但依舊會用不同的方式將新遊戲介紹給大家，且在經銷商攤位上會有展場優惠和新遊戲可以試玩。」SIE台灣官方進一步解釋，目前沒有把所有資源集中在實體遊戲大展上，但通路還是會有各種體驗活動，持續結合線上線下資源讓玩家可以就近體驗新遊戲。
至於史上缺貨最久的遊戲主機PS5，在一機難求的狀況下，日前宣布銷量突破3000萬台，在2022年的12月聖誕節期間更是達到有史以來最高銷量。台灣部分買得到了嗎？官方表示，目前貨源逐漸穩定，PS 5單機1月份通路貨源比較穩定，除了同捆包還會有單機可以選擇。
電玩展PlyaStaion經銷商 普雷伊攤位上可以搶先試玩《FORSPOKEN》和《STREET FIGHTER 6》等大作，同時有PS5 主機現貨，售價17580元和官網同樣價格，另有數位版和同捆組，展場購機加送特製露營椅。另有，無線控制器展場優惠價1880元(原價2280元)、PULSE 3D 無線耳機組展場價2480元(原價3080元)等優惠。