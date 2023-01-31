台灣燈會8款免費LINE貼圖限時下載！「趕路」台北人秒懂
台灣燈會「光源台北」即將在下週日（2/5）正式登場！在正式開幕之前，2/1到2/4北市府舉辦試營運，民眾終於可以搶先一窺今年誠意滿滿的燈飾作品。除此之外，先前北市府才剛與設計選物平台pinkoi一同曝光23件燈會周邊商品，其中像是透明氣球兔耳燈、光源兔吸鐵玩偶等；今（31）周邊統籌商pinkoi曝光第二波周邊小物，可愛兔耳燈搖身一變成為酷帥黑色系，超萌角色「光源兔」還一舉進攻LINE貼圖界，心裡「謎之音」光源兔全幫你說出口，其中「趕路中」貼圖還畫上台北捷運，老台北人一定秒懂笑出來！
記者汪睿琦/綜合報導
超萌光源兔進軍你手機聊天室！時下最流行的聊天軟體LINE這回也全力響應台灣燈會「光源台北」活動，以行動力挺推出限時免費貼圖供民眾下載。即日起到2/18前8款光源兔免費貼圖就可以開始下載，包括「紅包拿來」、「在路上」、「新年快樂」、「咪兔+1」等超實用對話，懶得打字就讓光源兔幫你說出口，其中「趕路」貼圖還畫上台北捷運，熟悉意象讓老台北人不禁被萌到會心一笑。
今年台灣燈會週邊商品將由線上、線下兩種管道販售，線下將在燈會期間（2/1到2/19）於「松山文創園區」及「信義香堤大道」開設實體據點販售。先前北市府團隊才公布23件官方週邊廬山真面目，今統籌商pinkoi又公布第二波活動，期待「萌出新高度」。
第二波首先登場的是「謎霧黑色款兔耳燈」以及「光源兔壓克力鑰匙圈」，繼首波推出兔耳燈及光源兔吸鐵玩偶後大獲好評，連新科市長蔣萬安都愛不釋手，邀請市民朋友get同款；第二波延續光源兔超高人氣，推出有別於可愛風格的酷帥「全黑風」，讓不走甜美可愛路線的遊客也可以帶著逛燈會不違和；光源兔壓克力鑰匙圈可說是「背包族」必收，小巧可愛的設計還有一顆小星星作為亮點，掛在包包上可愛度簡直破表！
另外，若沒買到市長欽點的吸鐵玩偶也不要扼腕，市府團隊宣布從2/3起，台北24間7-ELEVEN指定門市也都會販售正版週邊商品！包含蔣萬安最愛的玩偶吸鐵燈、光源兔壓克力鑰匙圈、炫彩兔耳燈等4款商品都可在7-ELEVEN指定門市買到，讓你逛燈會無需特別去找據點麻煩，路上小7就可買，購買好就可以出發逛燈會囉！
📍2023台灣燈會-周邊商品 實體販售據點
「未來展區」香堤大道北段：平日 14:00 – 22:00 / 假日 10:00 – 22:00
「源展區」松山文創園區倉庫群：平日 14:00 – 21:00 / 假日 14:00 – 21:00