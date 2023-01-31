首場行政院會拋3要求　陳建仁：各就各位、開始做事！

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此外陳建仁也主持首次行政院會，致詞時說相信團隊一定能夠延續院長蘇貞昌的優異政績，無縫地銜接政務，並且在其所奠定的堅實基礎下，來持續妥適地因應國際變局，強化台灣的經濟韌性，還有積極照顧人民的生活，讓台灣成為2300萬人民幸福生活、團結共好的國家。而這次新內閣中，新任閣員占26％，女性閣員占17％，期許新內閣一定要團結合作，就把彼此當作兄弟姐妹，好好經營國家，讓國家富強康樂。
陳建仁也提到總統蔡英文所交付的任務，首先因應疫情的變化，要盤整各種防疫的措施，所以要讓國民的生活能夠更開放、更正常，第二要檢討所有的社會照護系統，然後來持續減輕人民的負擔，讓人民的生活更加地美滿，有很多的國家建設需要不斷地提升，需要強化中小企業的體質，來因應疫後的挑戰，另總統在2020年推動六大核心戰略產業計畫，這是國發會所研擬出來的，而這個計畫現在推動的很順暢，要繼續來加強，鞏固台灣在全球供應鏈的關鍵地位。
陳建仁也對閣員提出三項要求，首先是穩健推動政務，從現在起分分秒秒都要為服務國人來努力。第二是要求部會對所推動的政務要有完整論述的能力，而且要強化輿情的即時處理能力，業務跟施政一定要清清楚楚地向社會來溝通，用淺顯易懂的語言和方式來傳達政府打算怎麼做，「一定要有完整論述以後，然後讓人民能夠瞭解。」
第三項要求則是希望政委協助他來發揮協調的功能，陳建仁說，有很多的政務、有很多主責的部會，需要大家協同一起來努力，才能夠共同達到這個目標，互相協調的能力很重要，所以特別拜託9位政委，來協助進行跨部會協調，促進部會間的合作，找到最佳的方案，發揮團隊最大的戰力，讓施政更順暢。
陳建仁說，他經常期許自己要「存公義、好憐憫、常存謙卑的心」，今天也要向閣員分享及勉勵，教宗方濟各曾經講過「真正的權力就是服務」，當然還要有智慧與創新，不斷地精進各部會的工作，最重要的是要有勇氣來改變可以改變的事實，希望團隊把服務人民當作的共同信仰，來發揮溫暖堅韌的特性，目標是打造「溫暖而堅韌的台灣」。
陳建仁說，這個疫後的時代是相當地艱難，所以要打造更堅韌的台灣是必要的，所以大家在這裡一起努力，「現在就讓我們各就各位，開始做事！」