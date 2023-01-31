無尾熊寶寶離開育兒袋！與媽媽黏TT 未來將搬進男生宿舍
臺北市立動物園無尾熊館再添生力軍！近日已有不少民眾陸續目擊到無尾熊「Moana」背上多了一隻探頭探腦的無尾熊寶寶，這隻新成員是由媽媽Moana以及經過漫長等待下、2018年從澳洲庫倫賓野生動物保護區引進的雄性無尾熊「Wolverine」，成功配對後所產下的新生兒。
編輯中心/綜合報導
目前無尾熊寶寶的日齡為258天，已完全離開媽媽Moana的育兒袋，同時也被保育員直擊且清楚記錄到舔食媽媽的盲腸便，是一隻健康有活力的雄性寶寶！無尾熊寶寶透過攝取媽媽盲腸便裡半消化的桉樹葉碎片和腸道微生物，藉此建立健康且完善的腸道菌相，有助於未來對桉樹葉的消化。因此是否吃到盲腸便可說是無尾熊寶寶能否健康成長的關鍵指標。在保育員的親近訓練下，目前無尾熊寶寶已能暫時被抱離媽媽身邊，放置在絨毛布偶上進行體重測量，從各項數據觀察，無尾熊寶寶都宛如教科書般穩定成長，非常健康。
無尾熊寶寶將在滿一歲後開始練習獨立，和媽媽Moana以及其他阿姨們共同生活，然而在性成熟前，將移往無尾熊館的「男生宿舍」居住。由於無尾熊本身屬於獨居動物，其中雄性又有更強的領域性，在兩歲性成熟後便會出現爭奪地盤的行為，除非是同一時期出生的雄性無尾熊，在經過照養觀察下，確認彼此之間並無追逐打架而受傷的現象，才有可能共享生活空間。目前動物園內的無尾熊館已入住八隻成年雄性無尾熊，面對新成員的降生，未來將會在欄舍空間上進行新的調整。
在此之前，無尾熊寶寶和媽媽Moana會定期出現在無尾熊館第一活動場，一起享受親子日光浴，民眾從過年期間開始，便有機會觀察到無尾熊寶寶攀附在媽媽後背或懷裡的萌樣喔！（編輯：李惠婷）