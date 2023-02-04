與3位妹妹一同嫁入王室！「夢迴前世」的不丹王太后

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多傑旺姆雖為大王后，膝下育有索朗·德慶·旺楚克公主（Sonam Dechen Wangchuck）與吉格耶·烏顏·旺楚克王子（Jigyel Ugyen Wangchuck），但由於當時國王的長子，是三王后次仁·央東（Tshering Yangdon）所生，所以後來並不是她的兒子坐上不丹王位，不過與妹妹同享王太后尊榮，在全球王室實屬罕見。
多傑旺姆多才多藝，不僅代表不丹王室履行職責，還是1位作家，其著作包括講述其家族史的《雲間虹影》（Of Rainbows and Clouds: The Life of Yab Ugyen Dorji As Told to His Daughter）與介紹不丹的《秘境不丹》（Treasures of the Thunder Dragon-A Portrait of Bhutan）。在《秘境不丹》中，多傑旺姆就講述了自己的轉生經歷，如何在幾番午夜夢迴後尋得前世。
多傑旺姆聲稱，在她快滿40歲時，有一陣子經常反覆做同一個夢，夢中有棟3層樓高的不丹傳統式大屋，一個身材苗條的高個頭女子，身穿傳統服飾，帶著一種悲傷和渴望的心情，站在2樓的露台上，背著一個熟睡的嬰兒，彷彿在等什麼人歸來；身後的門廊坐著2名婦女，用原始的腰機織布，院裡還種了顆果實飽滿的小柑橘樹。
每次從這個夢中醒來，多傑旺姆都會有種揮之不去的憂傷，常常發現自己滿臉淚水，漸漸的，她查覺到夢中那個女子就是她，因為她不只能切身感受到女子的情感，甚至還能感覺到背上孩子的呼吸和溫度。有一天，多傑旺姆忍不住向父親講述了這個夢境，父親在得知房子是彩繪的之後，竟認出那裡是一個叫「捨爾納興春」的地方，因為他曾去過那裡，見過符合夢境描述的房子。
1993年的某天，多傑旺姆在持續做同一個夢的情況下，決定親自前往捨爾納興春一探究竟，當然是在隱藏身分的情況下。不過就在她穿越當地一片水稻田，以及一個水推的轉經筒後，那棟房子真的出現在她眼前，與夢中所見的一模一樣。
當時，房子後面站著一個年近6旬的中年女子，身著尼姑的絳紅色僧袍，多傑旺姆回憶道，雖然她很確定是第一次看到對方，卻總有種莫名的熟悉感，女子招待她進屋喝茶，2人聊了起來，從對話中多傑旺姆得知，女子在丈夫去世後就當了尼姑，與兒子和孫子們一起住在這裡。多傑旺姆也見到了夢中的院子和柑橘樹，但樹上的果實已寥寥無幾，令她無端生出一種悲涼的感覺。
在與對方聊了一會後，多傑旺姆忍不住問眼前的尼姑：「這家裡是否有位年紀輕輕就去世了的媽媽？」對方的回答是：「我母親是31歲去世的，當時我才3歲。她死於天花。母親死了大約1年之後，人們才把她的遺體從墳墓裡取出來火化，因為人們認為馬上火化天花患者可能會傳播病毒。這一切都是50多年前的事了。」
多傑旺姆上到2樓，看到了已久未使用的織布機，尼姑表示，她小時候確實有織布工在那裡幹活，只是現在已經沒有人這麼做了。整趟旅程只有一處與夢中相異，就是露台的欄杆，據尼姑所說，原本的欄杆過於老舊，所以幾年前才換新。更玄的是，多傑旺姆還在3樓看見一副老式黃銅望遠鏡，她拿起望遠鏡一瞧，竟直接看到在河的那一端、高高的山上，就是她這一世的出生地-羅布崗村。
雖然多傑旺姆並沒有告訴尼姑，自己是因為一個夢才來到這裡，更沒有說出2人前世可能是母女關係，她從此也沒有再去過捨爾納興春，甚至也不曾再做過那個夢；但內心深處，多傑旺姆還是忍不住會去想，自己是否真的就是那位早逝的母親，又是否在感染天花死後20年，重生在了羅布崗，以及是否因為埋藏在潛意識深處的記憶，才導致她反覆做同樣的夢，一切都難以用巧合或邏輯理性解釋，便決定紀錄在自己的著作中，與讀者分享這段奇特又難忘的經歷。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。