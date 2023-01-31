陳建仁視察指揮中心！要求檢討入境檢疫、室內口罩鬆綁

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳建仁等人14時30分許抵達疾管署，前往7樓協調指揮中心參與會議，會議歷時約40分鐘，會後陳接受媒體訪問，陳建仁表示，今天到疾管署主要是看新冠疫情防疫狀況，過程中發現，台灣防疫措施做得相當適合，而且在
疫情控制上、超額死亡率、疾病致死率都是在世界上OECD國家評比中，都是屬於好的國家，這要謝謝2300萬人民、無名英雄的努力、政府民間配合、公私能夠協力，以及地方中央合作，才能有好的防疫過程。
陳建仁也說，今天主要希望指揮中心檢討2件事情，包含入境檢疫措施以及室內口罩規定是否應該調整，會議中發現，近期確診人數確實有稍微增加，這是因為春節活動關係，且春節前幾天沒有就醫就診，會持續監控。
陳建仁強調，目前全世界疫情都得到很好控制，多數國家疫情都在下降，中國疫情還在持續監控中，整體來看，台灣防疫工作做很好，會議中他也特別感謝指揮中心所有成員努力，因此台灣才能很好控制疫情，更重要的是也有全民配合、中央地方配合，希望全民團結一致，讓疫情控制更好。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。