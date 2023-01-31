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陳建仁視察指揮中心！要求檢討入境檢疫、室內口罩鬆綁

▲前副總統陳建仁今（31）日接任行政院長，下午視察指揮中心。（圖／記者許若茵攝，2023.01.31）
▲前副總統陳建仁今（31）日接任行政院長，下午視察指揮中心。（圖／記者許若茵攝，2023.01.31）

記者許若茵／台北報導

前副總統陳建仁今（31）日接任行政院長，下午視察指揮中心，陳表示，今日要求指揮中心檢討入境檢疫措施以及室內口罩規定是否應該調整，也感謝指揮中心與全體民眾努力，讓台灣能控制好疫情。

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陳建仁今正式接任行政院長，下午便率副院長鄭文燦、祕書長李孟諺、發言人陳宗彥、衛福部長薛瑞元、專家諮詢小組召集人張上淳視察中央流行疫情指揮中心，指揮官王必勝、疾管署署長周志浩等人也親自迎接。

陳建仁等人14時30分許抵達疾管署，前往7樓協調指揮中心參與會議，會議歷時約40分鐘，會後陳接受媒體訪問，陳建仁表示，今天到疾管署主要是看新冠疫情防疫狀況，過程中發現，台灣防疫措施做得相當適合，而且在
疫情控制上、超額死亡率、疾病致死率都是在世界上OECD國家評比中，都是屬於好的國家，這要謝謝2300萬人民、無名英雄的努力、政府民間配合、公私能夠協力，以及地方中央合作，才能有好的防疫過程。

陳建仁也說，今天主要希望指揮中心檢討2件事情，包含入境檢疫措施以及室內口罩規定是否應該調整，會議中發現，近期確診人數確實有稍微增加，這是因為春節活動關係，且春節前幾天沒有就醫就診，會持續監控。

陳建仁強調，目前全世界疫情都得到很好控制，多數國家疫情都在下降，中國疫情還在持續監控中，整體來看，台灣防疫工作做很好，會議中他也特別感謝指揮中心所有成員努力，因此台灣才能很好控制疫情，更重要的是也有全民配合、中央地方配合，希望全民團結一致，讓疫情控制更好。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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