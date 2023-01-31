Crown / RZ450e / Alphard / LM 確定引進！2023 年和泰預估台灣車市總銷 45 萬輛
Toyota / Lexus / HINO 總代理和泰汽車選擇於媒體春酒活動中發佈汽車市場展望與營運重點，和泰預估今年台灣車市銷售總量將達 45 萬輛，Toyota / Lexus / HINO 三品牌年度銷售目標將達 16.3 萬輛，同時將於今年第一季引進跨界旗艦跑旅 Toyota Crown、第二季引進 Lexus 第一款純電平台打造的電動車 RZ450e、第三季引進 Toyota 新世代 Alphard、第四季引進 Lexus 新世代 LM 等車型。
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2022 年和泰汽車三品牌合計登錄 15 萬台，蟬聯台灣車市 21 年銷售冠軍，其中 Toyota 登錄超越 12.4 萬台，市佔率 28.7%，不僅勇奪國產車、進口車雙料冠軍外，Corolla Cross、RAV4、AltisS、Yaris 等四款車也榮登全年前十大乘用車款之列。而 Lexus RX、NX、UX 分別在豪華中大型、中型及中小型 SUV 級距中獲得銷售冠軍，ES 則在豪華中大型房車級距中榮獲銷售冠軍。在商用車市場，和泰商用車（Toyota 及 HINO）3.49 噸（含）以上市場登錄 7,491 台，市佔率 32.4%，贏得商用車總市場銷售冠軍二連霸；Toyota HIACE 及 Granvia 車系登錄 1,138 台，銷售再創新高。
展望 2023 年，雖國內整體經濟有成長減緩的疑慮，但全球車用晶片短缺有望緩解，加上各國疫情管制鬆綁、民間消費回升，和泰汽車預估 2023 年汽車市場規模為 45 萬台。
今年和泰汽車旗下品牌也將推出多款新車，除了前言所述的 Crown、Alphard、RZ450e、LM 以外，商用車並將引進日野完成車（3.49 噸、300 系列的匡式/箱式/冷凍冷藏/傾卸車）、COASTER（福祉車、國遊特仕車）及 Granvia（露營車、救護車、福祉車）以及對應政府 2050 淨零碳排計畫中 2030 年市區公車 100% 電動化目標，也會規劃導入新能源巴士。售後服務方面，Toyota 社區型保修站將擴大設立，2023 年將從原本的 60 間社區保修站增加至 88 間，結合既有據點，全台將達 211 間服務據點（服務廠＋保修站）。Lexus 也將擴大佈局 3S 旗艦據點，今年 12 月高都獅甲將投入試營運，2024 年也有國都三重、2025 年南都東台南等據點預計加入，計畫 2025 年全台將達 25 個據點，目標豪華車品牌第一。商用車部分，和泰汽車也將積極投資旗艦據點與標準據點，除了既有的桃園廠結合鈑噴中心、新竹湖口廠、台中梧棲廠結合鈑噴中心以外，未來還會加入汐止五堵廠結合鈑噴中心、北台中廠、嘉義鈑噴中心與北台南廠等，預計投入 20 億金額。
面對數位化浪潮持續發酵，和泰集團以 Mobility as a Service（MaaS）為願景，擴大數位轉型，結合和泰 Pay、Points、聯名卡等數位新服務，打造「和泰集團 MaaS 生態圈」。預計 2023 年，共享服務 iRent 會員數將達到 180 萬，汽機車總數將突破 1 萬 3 千輛；yoxi 計程車隊會員數將達到 100 萬，車隊司機將可突破 8,000 名，擴大全台服務； HOTAI 購商城將持續優化選品及網站功能，豐富會員購物體驗，達成營業目標 3 億元；更計劃上線和泰集團「全旅運規劃平台」，完備移動服務事業。
企業永續發展方面，和泰汽車結合本業資源積極投入 ESG（環境 Environment、社會 Social、治理 Governance），整合發展「人、車、環境」三大公益範疇，更以「與美好台灣同行」作為公益主軸，關注本土在地需求。和泰集團「原夢國家隊」贊助具有天賦及才華的泰雅族兒童合唱團，今年將協助合唱團出國比賽，登上「圓夢舞台」；「移動公益幸福行動」透過 yoxi 接送服務，協助弱勢兒少移動需求，除了現有合作縣市新北市及台中市，再擴展 2 個公益服務縣市；「台灣原生動物守護計畫」將持續合作行政院農委會特生中心，號召大眾一起加入守護本土石虎行列。