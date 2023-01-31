▲ Crown / RZ450e / Alphard / LM 確定引進！2023 年和泰預估台灣車市總銷 45 萬輛

我是廣告 請繼續往下閱讀

和泰汽車蘇純興總經理於和泰.國瑞汽車新春記者會發表 2023 年汽車市場的展望。

× 和泰汽車蘇純興總經理於和泰.國瑞汽車新春記者會發表 2023 年汽車市場的展望。

Toyota / Lexus / HINO 三品牌年度銷售目標將達 16.3 萬輛。

× Toyota / Lexus / HINO 三品牌年度銷售目標將達 16.3 萬輛。

Lexus RX 已穩居豪華休旅車級距銷售龍頭長達 23 年。

× Lexus RX 已穩居豪華休旅車級距銷售龍頭長達 23 年。

展望 2023 年，雖國內整體經濟有成長減緩的疑慮，但全球車用晶片短缺有望緩解，加上各國疫情管制鬆綁、民間消費回升，和泰汽車預估 2023 年汽車市場規模為 45 萬台。





今年和泰汽車旗下品牌也將推出多款新車，除了前言所述的 Crown、Alphard、RZ450e、LM 以外，商用車並將引進日野完成車（3.49 噸、300 系列的匡式/箱式/冷凍冷藏/傾卸車）、COASTER（福祉車、國遊特仕車）及 Granvia（露營車、救護車、福祉車）以及對應政府 2050 淨零碳排計畫中 2030 年市區公車 100% 電動化目標，也會規劃導入新能源巴士。





×

×

×

×

×

×

×

×

面對數位化浪潮持續發酵，和泰集團以 Mobility as a Service（MaaS）為願景，擴大數位轉型，結合和泰 Pay、Points、聯名卡等數位新服務，打造「和泰集團 MaaS 生態圈」。預計 2023 年，共享服務 iRent 會員數將達到 180 萬，汽機車總數將突破 1 萬 3 千輛；yoxi 計程車隊會員數將達到 100 萬，車隊司機將可突破 8,000 名，擴大全台服務； HOTAI 購商城將持續優化選品及網站功能，豐富會員購物體驗，達成營業目標 3 億元；更計劃上線和泰集團「全旅運規劃平台」，完備移動服務事業。





企業永續發展方面，和泰汽車結合本業資源積極投入 ESG（環境 Environment、社會 Social、治理 Governance），整合發展「人、車、環境」三大公益範疇，更以「與美好台灣同行」作為公益主軸，關注本土在地需求。和泰集團「原夢國家隊」贊助具有天賦及才華的泰雅族兒童合唱團，今年將協助合唱團出國比賽，登上「圓夢舞台」；「移動公益幸福行動」透過 yoxi 接送服務，協助弱勢兒少移動需求，除了現有合作縣市新北市及台中市，再擴展 2 個公益服務縣市；「台灣原生動物守護計畫」將持續合作行政院農委會特生中心，號召大眾一起加入守護本土石虎行列。





和泰集團「原夢國家隊」為泰雅兒童合唱團打造夢想舞台。