新內閣是敗選內閣？陳建仁駁：是適材適用

行政院長陳建仁與新內閣今（31）日上任，藍營批評，新閣員幾乎是舊瓶裝舊酒的「過渡內閣」，甚至讓「敗選者聯盟」上位擔任重要職務。對此，今下午陳回應，新內閣是「適材適用」，選任的都是很有行政經驗的人，相信新內閣可以打造溫暖而且堅韌的台灣。
記者許若茵／台北報導
今新任行政院院長、總統府秘書長、行政院副院長及政務首長等人員正式上任。中國國民黨文傳會副主委林家興表示，新閣員名單，幾乎是舊瓶裝舊酒的「過渡內閣」、換湯不換藥的「過氣內閣」、民眾不期不待的「過客內閣」，超過7成留任，真正的新人只有5位。
藍營痛批，問題如此之多，內閣改組幅度卻如此之小，令人不禁質疑民進黨是不是面臨人才稀缺、派系鬥爭、無心問政等問題，才只好讓敗選內閣繼續苟延殘喘，甚至「敗選者聯盟」上位擔任重要職務，實在讓民眾無法期待。
陳建仁今下午率副院長鄭文燦、祕書長李孟諺、發言人陳宗彥、衛福部長薛瑞元、專家諮詢小組召集人張上淳視察中央流行疫情指揮中心。會後陳受訪時回應，新內閣是「適材適用」，選任的都是很有行政經驗的人，具有許多地方溝通經驗，像是鄭文燦是五星級市長，很善體民意。
陳建仁也說，這次內閣女性有7位，佔所有閣員17%，新任閣員則佔所有閣員26%，「這是一個很堅強的組合」，希望國人可以支持，也相信新內閣可以帶領台灣進入更美好的未來，打造溫暖而且堅韌的台灣。