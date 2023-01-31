快訊／中國來台旅客2／7起免採檢、入境領快篩改為1劑
中央流行疫情指揮中心今天（31日）表示，從2月7日起，將取消中國旅客入境採檢，但仍維持不開放中國觀光客來台政策；另外，由於近期國際疫情趨緩，也沒有再發現具威脅之新型變異株，因此2月7日當天開始，入境者於機場、港口自由領取家用抗用快篩試劑，從4劑改為1劑，若有症狀才需加驗快篩。
編輯中心/綜合報導
指揮官王必勝指出，中國來台旅客採檢陽性率，已由每天25%減至約2%，處於低點的同時，定序監測結果也以BA.5、BF.7為主，沒有偵測到新變異株出現，因此從2月7日起，取消自中國來臺旅客機場、港口唾液PCR探檢措施，同時取消自中國啟程經港澳轉機入境臺灣的旅客，須持有啟程地搭機前48小時內PCR檢驗報告或24小時內抗原快篩檢驗報告。
針對國人關心的口罩開放政策，王必勝則表示，第二階段鬆綁仍在討論當中，詳細實施日程、內容，預計本周就會公布。(編輯：陳苾暐)
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