溫泉會館玻璃爆裂！人妻全裸困浴缸　夫滿身鮮血爬出求救

快訊／中國來台旅客2／7起免採檢、入境領快篩改為1劑

▲中央流行疫情指揮中心今天（31日）表示，從2月7日起，將取消中國旅客入境採檢。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心今天（31日）表示，從2月7日起，將取消中國旅客入境採檢。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

中央流行疫情指揮中心今天（31日）表示，從2月7日起，將取消中國旅客入境採檢，但仍維持不開放中國觀光客來台政策；另外，由於近期國際疫情趨緩，也沒有再發現具威脅之新型變異株，因此2月7日當天開始，入境者於機場、港口自由領取家用抗用快篩試劑，從4劑改為1劑，若有症狀才需加驗快篩。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲從2月7日起，將取消中國旅客入境採檢，但仍維持不開放中國觀光客來台政策。（圖／指揮中心）
▲從2月7日起，將取消中國旅客入境採檢，但仍維持不開放中國觀光客來台政策。（圖／指揮中心）
指揮官王必勝指出，中國來台旅客採檢陽性率，已由每天25%減至約2%，處於低點的同時，定序監測結果也以BA.5、BF.7為主，沒有偵測到新變異株出現，因此從2月7日起，取消自中國來臺旅客機場、港口唾液PCR探檢措施，同時取消自中國啟程經港澳轉機入境臺灣的旅客，須持有啟程地搭機前48小時內PCR檢驗報告或24小時內抗原快篩檢驗報告。

▲2月7日當天開始，入境者於機場、港口自由領取家用抗用快篩試劑，從4劑改為1劑，若有症狀才需加驗快篩。（圖／指揮中心）
▲2月7日當天開始，入境者於機場、港口自由領取家用抗用快篩試劑，從4劑改為1劑，若有症狀才需加驗快篩。（圖／指揮中心）
針對國人關心的口罩開放政策，王必勝則表示，第二階段鬆綁仍在討論當中，詳細實施日程、內容，預計本周就會公布。(編輯：陳苾暐)

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

新北永和工地意外！瓦斯管線突起火燃燒　釀1人灼傷送醫

離譜！逼車撞倒外送員還動手打人　台中惡駕駛下場出爐

溫泉會館玻璃爆裂！人妻全裸困浴缸　夫滿身鮮血爬出求救

轉彎直直衝！7旬婦自撞水泥磚　釀車輛「烏龜翻」躺路中

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀