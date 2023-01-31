上班族掌握10招式！　一掃開工憂鬱

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第１招已婚的人在職場之外，多了一個家庭的角色，家庭成員一定要給予支持，因為家庭關係和諧是助力，也是加分；若家庭關係不和諧，會影響職場上的表現和心情。而對於職場上未婚的人來說，支持系統來自於朋友，心情不好的時候，可以找朋友聊天傾訴。
第２招職場環境中，同事的支持力量大於主管，因此，應該和同事維持良好的互動關係。
第３招工作壓力大的時候，個人情緒的反應越明顯，工作比較容易失常，主管認同度降低，就越容易感到焦慮及憂鬱，因此，要和主管維持良好的溝通管道。
第４招可以先了解壓力的來源，以日記方式寫下自己在何種情況下會有壓力？和誰相處時會有壓力？然後寫下自己的反應如憤怒，針對反應的紓解方法如抽菸、運動等，再記下哪些方法對紓壓有效或是沒效？
第５招在工作和休閒之間，找出平衡的方式，工作不帶回家做，在工作和家庭間是有界限的。
第６招找出紓壓的方法，而且是要找出良好的紓壓方式，像抽菸、熬夜看電視等，都不是良好的紓壓方式，運動、閱讀、聽音樂、散步等均可，將注意力集中在當下的情境中。
第７招碰到職場或生活上的心理難題，最好就醫或進行心理諮商。憂鬱症不是想開了、睡一覺醒來，病情就馬上好轉的，需要專業人員的協助，請勿諱疾就醫，憂鬱症越早就醫，治癒率越高。
第８招參加成長課程，多吸收學習；參與員工或其他社交活動，多結交不同領域的友人。
第９招企業主應訂出明確的法律規範及健康的升遷制度，合理的工作時數、薪資等，建構友善職場環境。
第１０招憂鬱症會影響工作表現，造成社會經濟上的損失，政府及企業應重視憂鬱症防治。
文章授權提供／常春月刊
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56646
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