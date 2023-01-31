大學生夜遊驚魂！南投有應公廟前火燒車 駕駛淪白骨焦屍
4名男大生今天（31日）凌晨，騎車到南投縣夜遊，不料行經台21線一間有應公廟時，突然發現一輛轎車正竄出熊熊烈火，嚇得一行人趕忙打電話報警求救，警消趕抵現場後，迅速將火勢撲滅，這才驚見，駕駛座上躺著一具焦屍，但死者遭大火摧殘，面目全非無法辨識性別，詳細身分還有待警方及鑑識人員進一步釐清。
編輯中心/綜合報導
據了解，今天凌晨4時許，4名大學生騎車行經南投縣魚池鄉台21線72K處時，突然發現有應公廟前的空地上，有一輛小轎車發生火災，由於該車有大量黑濃煙不斷竄出，4人一時之間也無法看清車內是否有人，只得趕緊撥打119求救。
警消獲報後，隨即派遣數輛救災車與消防人員前往現場，經灌救火勢順利撲滅，並在車內駕駛座，發現一具面容全毀的焦屍，且肢體殘缺露出多處白骨，後續已交由警方鑑識人員與火調單位採證，起火原因還有待調查。(編輯：陳苾暐)
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