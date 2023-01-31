民眾不埋單？陳建仁接閣揆負面聲量暴增破萬則

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TPOC台灣議題研究中心分析指出，陳建仁政治歷練不足，不如過去自主性極強的賴清德、蘇貞昌，加上被賦予閣揆重任的陳建仁在派系屬性上隸屬英系，過去就屢屢傳出要藉他制衡民進黨主席賴清德，且不排除會有2024總統初選的說法。面對黨機器提前迎來「賴清德時代」，蔡英文一手主導內閣人事佈局，更證明了她不甘跛腳的政治野心，要藉此抵抗賴清德「定於一尊」的政治局面。
TPOC台灣議題研究中心認為，儘管陳建仁尚未接掌閣揆，在此之前亦無公職身份，但對於他的批評指教卻是接踵而至，在中立、負面聲量的則數都超過其他3位擁有高曝光度的對手，其中最為人詬病的是國民黨質疑陳在2007年掛名投書國際知名期刊《Cancer》，被期刊編輯指稱「涉嫌抄襲」，以及他以留職停薪方式借調擔任行政院長，不過仍保有月薪49萬元的中研院特聘研究員職位，還有過去「護航」高端疫苗的說法，都被攤在陽光下檢驗。
TPOC台灣議題研究中心指出。蔡英文的好感度倒數第二，其原因恐怕不脫「欽點」陳建仁接任行政院長，被外界一眼識破是為貫徹自身意志，避免提前跛腳的作法。
網路數據分析顯示，總統府宣布由陳建仁接任閣揆「陳上蘇下」的當天，震撼政壇，更創下近月網路聲量高峰，不過，由於陳建仁面對各方批評指教並未親上火線回應，處於被動挨打的守勢，對於輿情回應也是「靜悄悄」，導致他的聲量消沈的異常迅速，在創下單日聲量逾1.1萬則高峰後，僅5天就跌落至單日不到2千則。
台灣議題研究中心指出，陳建仁現階段尚未具有主動帶動聲量討論的能力，儘管在確定接棒後，不斷透過社群平台釋出新內閣閣員的資訊，但是網友並沒有預期中那麼感興趣，熱度炒不起來，簡言之，蔡英文想要透過陳建仁的「魁儡內閣」制衡賴清德，但最近1個月陳建仁聲量總和只有5.3萬，遠遠落後於蔡英文的21.3萬、蘇貞昌16.9萬、賴清德16.4萬，是否能如蔡英文的希望成為「新天王」，恐非易事。
TPOC台灣議題研究中心表示，陳建仁接閣揆後，由於他的政治能量不若先前擔任閣揆的蘇貞昌及賴清德，府院的互動模式將不會是「強勢內閣」，而是可能重回「林全內閣」時期的模式，陳建仁遇到重要大事，勢必都得與蔡英文商議。蔡英文選擇陳建仁出任行政院長，藉此避免在卸任前提前跛腳，不過在網路數據上卻揭露，這波操作下來反而可能會有反效果，不僅賴、蘇的好感度漸長，陳建仁更面對前所未見的負面輿論抨擊，民眾恐看不到民進黨政府傾聽民意、順應民意改革的決心，反而讓內閣變成「看守賴清德內閣」，貪圖權力的野心昭然若揭，無怪乎被一眼看穿，也讓蔡、陳的好感度居於下風。