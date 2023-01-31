併花旗消金！星展銀總座承諾權益不縮水 看好下半年景氣
星展銀行今（31）日舉行新加坡傳統開工習俗「撈魚生」活動，對於金管會在年前核准星展銀行（台灣）併花旗銀行在台消金業務，預計在8月完成整併，並在1年內完成卡片轉換，所有花旗卡將轉換成星展卡。但總經理林鑫川也承諾花旗卡友權益不會縮水。至於2023年景氣展望，他說，上半年會比較辛苦，下半年應該會好轉，無論是信用卡刷卡消費、出國旅行與投資都出現好轉，對整體經濟有提升的機會。
記者顏真真／台北報導
金管會在去（2022）年12月22日核准星展（台灣）併花旗消金業務，花旗卡友關注自身權益，林鑫川今日受訪時也提到，今年8月花旗卡友將啟動轉換成星展信用卡，預計1年完成全面轉換，還說星展銀行本身信用卡方案也相當不錯，相信花旗卡友也會喜歡，星展也積極與花旗銀合作聯名卡、刷卡通路的誠品、威秀等業者洽談，他更表示，權益沒有縮水的理由，能讓客戶開心我們也賺錢的業務，沒有道理縮水。
同時，林鑫川也看好台灣財富管理市場，他覺得台灣人很低調很有錢，財管市場仍很大，今年1月以來固定收益這部分也不錯，台灣人喜歡買保險，因此，台灣保險業務在星展市場中表現最好，未來保險將成為推動財富管理重要的一塊業務。
對於2023年景氣展望，林鑫川表示，去年是特別的一年，今年原本預估不會太理想，但這幾個月有好轉跡象，上半年會比較辛苦，下半年應該會好轉，主要受惠於中國動能回升及全球疫情解封，加上後疫情時代信心恢復，無論刷卡消費、出國旅行及投資都出現好轉。