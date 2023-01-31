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基隆市民首選北北基合併　侯友宜：攜手合作、讓未來更好

▲針對基隆市政府公布民調指出北北基合併是基隆市民首選，侯友宜受訪表示北北基攜手合作，讓未來會更好。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.01.31）
▲針對基隆市政府公布民調指出北北基合併是基隆市民首選，侯友宜受訪表示北北基攜手合作，讓未來會更好。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.01.31）

記者吳嘉億／新北報導

針對基隆市政府公布升格直轄市意願調查，指出北北基合併是基隆市民首選，新北市長侯友宜今（31）日受訪時表示，基隆市跟新北跟台北都是共同一個生活圈，也是大台北的生活圈，大家一起兄弟們攜手合作，讓大台北生活圈未來會更好。

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侯友宜今日前往泰山區清潔隊慰勞春節執勤辛勞，受訪表示基隆市跟新北跟台北都是一個共同的生活圈，尤其基隆跟新北東北角市區是整個緊密連結在一起的，所以經常性來看北北基共同生活圈，大家同心協力、互相共好，基隆市就是新北市、也是台北市，也是大台北的生活圈，大家一起兄弟們攜手合作，讓大台北生活圈未來會更好。

至於是否贊成北北基合併，侯友宜表示，北北基大家一定會以更好的方向，共同攜手、往前邁進，讓北北基同一個生活圈裡未來會更緊密、會更好。

基隆市政府今日公布基隆市民對基隆市升格直轄市意願調查結果，其中26.5%認為應該「北北基合併為新的直轄市」，其次是25.7%「基隆加汐止併入台北市」，13.2%則是「基隆市和鄰近新北七區合併升格」，12.1%是基隆市併入新北市。另有5.3%「不要升格」，1.4%希望「基隆市單獨升格」。

基隆市長謝國樑也在市政會議後記者會上表示，將請幕僚作業，預計三月拜會新上任的內政部長林右昌，請教國土規劃及基隆升格直轄市議題，相信以林部長過去八年對基隆的關心與感情，定能延續對基隆的未來有幫助。

▲謝國樑在市政會議後記者會上公布升格直轄市意願調查結果，表示將請幕僚作業，預計三月拜會新上任的內政部長林右昌。（圖 ／基隆市政府提供）
▲謝國樑在市政會議後記者會上公布升格直轄市意願調查結果，表示將請幕僚作業，預計三月拜會內政部長林右昌。（圖 ／基隆市政府提供）

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