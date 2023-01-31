王國材詮釋溫暖堅韌　揭台鐵公司化最後一哩路進度

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「台鐵3月初要出明年的預算概算，5月初就要送行政院，今年9月公司登記，明年1月1日掛牌，董事會在6月成立，在之前的兩個月就會開始徵選」，對於公司化後的相關經營，王國材說，公司內的轉調人員、從業人員，自己希望主管的位置是招考的，比如說資產開發或是智慧運輸等不同的專業領域，甚至跳槽的新進人員也是台鐵公司的契機。
提到台鐵公司化子法修訂的最新進度，王國材透露，談分區中心的過程中工會提出，營運和維修是可以分開考量，未來維修可能還是可以維持一條鞭的方式，其他在技術領域之中，需要智慧化加強，對於董事會和經理人建議人選，現在還是在考慮中，財務人才對於公司營收和資產處理有敏感度，董事會和經理人，就要思考如何搭配思考，但有沒有辦法找到這樣的人、要不要來，應該會在子法確定後，籌組董事會時一同討論，「我的想法是可以有一些不同專業的人才進來」。
而對於陳建仁定調的「溫暖堅韌」內閣，王國材指出，溫暖就是對民眾有感，事情的處理要溫暖，堅韌則是專業要遵守，交通因為很多業務都是關於民生，在處理上各行各業，還有交通事業的勞資關係，「像近期要罷工的特別多，所謂溫暖是指，有些勞資關係必須要有一個判斷，比如說過去在談機師罷工，我不覺得加薪是重點，疲勞駕駛才是重點，不過桃勤、長勤就是薪水太低了，平均才3萬到3萬5，很多人是你集團的一員，因為疫情的關係收入變少，如果沒有人去搬貨物那要如何經營？中華快遞也一樣，攤開薪水一看只有2萬6，在台北根本很難養家活口」。
王國材表示，現在也在準備一份和陳建仁的報告，「交通部有很多業務需要我繼續，包含公司化的最後一哩路，交通部也表現出注重專業和溝通，因此在這樣的討論下要我繼續留任，尤其今年會特別辛苦，但我事實上不猶豫，因為好像我們那麼拚命了，在選舉上沒有好的結果，心有不甘，我當時有一個想法是說想要自己是在高峰退任」。
王國材強調，「這幾年南迴鐵路電氣化、蘇花改、金門大橋等討論N年的建設我們都完成了，我就覺得說，我們同仁那麼拚，過去很多年沒有做完的我們都完成了，蘇花改做完還有蘇花安，我願意再拚，期待是一個表現最好的時候再下來」。