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王國材詮釋溫暖堅韌　揭台鐵公司化最後一哩路進度

▲對於行政院長陳建仁定調內閣的「溫暖堅韌」，王國材指出，對交通部來說，溫暖就是對民眾有感，堅韌則是專業要遵守。（圖／記者黃仁杰攝,2023.01.31）
▲對於行政院長陳建仁定調內閣的「溫暖堅韌」，王國材指出，對交通部來說，溫暖就是對民眾有感，堅韌則是專業要遵守。（圖／記者黃仁杰攝,2023.01.31）

記者黃仁杰／台北報導

交通部長王國材將留任陳建仁內閣，今（31）日亦是新內閣上任日，對於行政院長陳建仁定調內閣的「溫暖堅韌」，王國材指出，對交通部來說，溫暖就是對民眾有感，堅韌則是專業要遵守，而對於今（2023）年的台鐵公司化籌備工作，預計3月就要提出台鐵公司的年度預算概算，在6月就要成立董事會。

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王國材今日談到自己在新內閣的首要階段目標就是達成台鐵公司化願景，王回憶，台鐵公司化議題和自己認高市府交通局長處理公車處民營化時很相似，與兩個工會協調，「但現在的港都客運是賺錢的，以前也是虧到兩百多億」，有時候公司的轉型，對於不管是公車處或是台鐵局，公司組織的轉型是一個機會，把債務清零、引進更多專長、面臨哪些問題都可以談。

「台鐵3月初要出明年的預算概算，5月初就要送行政院，今年9月公司登記，明年1月1日掛牌，董事會在6月成立，在之前的兩個月就會開始徵選」，對於公司化後的相關經營，王國材說，公司內的轉調人員、從業人員，自己希望主管的位置是招考的，比如說資產開發或是智慧運輸等不同的專業領域，甚至跳槽的新進人員也是台鐵公司的契機。

提到台鐵公司化子法修訂的最新進度，王國材透露，談分區中心的過程中工會提出，營運和維修是可以分開考量，未來維修可能還是可以維持一條鞭的方式，其他在技術領域之中，需要智慧化加強，對於董事會和經理人建議人選，現在還是在考慮中，財務人才對於公司營收和資產處理有敏感度，董事會和經理人，就要思考如何搭配思考，但有沒有辦法找到這樣的人、要不要來，應該會在子法確定後，籌組董事會時一同討論，「我的想法是可以有一些不同專業的人才進來」。

而對於陳建仁定調的「溫暖堅韌」內閣，王國材指出，溫暖就是對民眾有感，事情的處理要溫暖，堅韌則是專業要遵守，交通因為很多業務都是關於民生，在處理上各行各業，還有交通事業的勞資關係，「像近期要罷工的特別多，所謂溫暖是指，有些勞資關係必須要有一個判斷，比如說過去在談機師罷工，我不覺得加薪是重點，疲勞駕駛才是重點，不過桃勤、長勤就是薪水太低了，平均才3萬到3萬5，很多人是你集團的一員，因為疫情的關係收入變少，如果沒有人去搬貨物那要如何經營？中華快遞也一樣，攤開薪水一看只有2萬6，在台北根本很難養家活口」。

王國材表示，現在也在準備一份和陳建仁的報告，「交通部有很多業務需要我繼續，包含公司化的最後一哩路，交通部也表現出注重專業和溝通，因此在這樣的討論下要我繼續留任，尤其今年會特別辛苦，但我事實上不猶豫，因為好像我們那麼拚命了，在選舉上沒有好的結果，心有不甘，我當時有一個想法是說想要自己是在高峰退任」。

王國材強調，「這幾年南迴鐵路電氣化、蘇花改、金門大橋等討論N年的建設我們都完成了，我就覺得說，我們同仁那麼拚，過去很多年沒有做完的我們都完成了，蘇花改做完還有蘇花安，我願意再拚，期待是一個表現最好的時候再下來」。
 

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