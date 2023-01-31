邊境管制放寬！2／7起中國來臺旅客取消「PCR採檢措施」
中央流行疫情指揮中心今(31)日宣布，經評估中國入境旅客唾液採檢之陽性率持續處於低點，自今(2023)年2月7日起(表定航班抵臺時間)，取消對中國直航入境我國航班及金馬地區民眾春節交通專案等旅客，於機場/港口進行唾液PCR檢驗之措施。此外，自中國啟程經港澳轉機入境臺灣的旅客，須持有啟程地搭機前48小時內PCR檢驗報告或24小時內抗原快篩檢驗報告之規定，亦於同日起取消。
編輯中心/綜合報導
指揮中心指出，為保障國人健康安全且同時偵測中國高風險變異株，實施加強自中國來臺旅客採檢措施專案，自今年1月1日至29日止累計執行逾4.6萬人次，篩檢境外移入確診病例逾4千人。惟經評估中國來臺旅客採檢陽性率已由每日25%降至約2%，持續處於低點，可定序檢體量下降，且監測結果以BA.5、BF.7為主，未偵測新變異株出現等因素；另考量現行仍維持不開放中國觀光客來臺之政策，故將邊境防疫作業回歸常態監測與管制。
指揮中心進一步說明，近期國際疫情趨緩，未發現具威脅性之新型變異株，且近1個月來每日境外移入個案佔當日確診病例數比例低(約0.4-2.2%)，同時針對有症狀的入境旅客，均可主動洽疾管署檢疫人員於必要時進行採檢，加以國內販售家用抗原快篩試劑通路普及，民眾購買便利，故自今年2月7日起，調整入境者於機場/港口自由領取家用抗原快篩試劑由4劑改為1劑，0+7自主防疫期間有症狀時才加驗快篩。如有需要者，請至各通路(如藥局或有販售快篩試劑之超商/零售通路)購買。
指揮中心強調，所有入境旅客檢疫措施仍維持7天自主防疫，請民眾配合相關規範，有症狀時才加驗快篩，維護個人健康及社區安全。(編輯：陳苾暐)
※【NOWnews 今日新聞
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
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」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。