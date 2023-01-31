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邊境管制放寬！2／7起中國來臺旅客取消「PCR採檢措施」

▲指揮中心表示，2月7日起取消對中國直航入境我國航班及金馬地區民眾春節交通專案等旅客，於機場/港口進行唾液PCR檢驗之措施。（圖／指揮中心）
▲指揮中心表示，2月7日起取消對中國直航入境我國航班及金馬地區民眾春節交通專案等旅客，於機場/港口進行唾液PCR檢驗之措施。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

中央流行疫情指揮中心今(31)日宣布，經評估中國入境旅客唾液採檢之陽性率持續處於低點，自今(2023)年2月7日起(表定航班抵臺時間)，取消對中國直航入境我國航班及金馬地區民眾春節交通專案等旅客，於機場/港口進行唾液PCR檢驗之措施。此外，自中國啟程經港澳轉機入境臺灣的旅客，須持有啟程地搭機前48小時內PCR檢驗報告或24小時內抗原快篩檢驗報告之規定，亦於同日起取消。

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指揮中心指出，為保障國人健康安全且同時偵測中國高風險變異株，實施加強自中國來臺旅客採檢措施專案，自今年1月1日至29日止累計執行逾4.6萬人次，篩檢境外移入確診病例逾4千人。惟經評估中國來臺旅客採檢陽性率已由每日25%降至約2%，持續處於低點，可定序檢體量下降，且監測結果以BA.5、BF.7為主，未偵測新變異株出現等因素；另考量現行仍維持不開放中國觀光客來臺之政策，故將邊境防疫作業回歸常態監測與管制。

指揮中心進一步說明，近期國際疫情趨緩，未發現具威脅性之新型變異株，且近1個月來每日境外移入個案佔當日確診病例數比例低(約0.4-2.2%)，同時針對有症狀的入境旅客，均可主動洽疾管署檢疫人員於必要時進行採檢，加以國內販售家用抗原快篩試劑通路普及，民眾購買便利，故自今年2月7日起，調整入境者於機場/港口自由領取家用抗原快篩試劑由4劑改為1劑，0+7自主防疫期間有症狀時才加驗快篩。如有需要者，請至各通路(如藥局或有販售快篩試劑之超商/零售通路)購買。

指揮中心強調，所有入境旅客檢疫措施仍維持7天自主防疫，請民眾配合相關規範，有症狀時才加驗快篩，維護個人健康及社區安全。(編輯：陳苾暐)

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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